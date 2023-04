Белла Рэмcи исполнит главную роль во втором сезоне сериала «Срок»

Всемирная слава пришла к Белле Рэмси после того, как она появилась в «Игре престолов» в образе юной и суровой правительницы Лианны Мормонт. Спустя пару лет она лишь укрепила свои позиции в индустрии, сыграв Элли в экранизации игры The Last of Us.

Теперь поработать с актрисой хотят многие режиссеры. Недавно стало известно, что ее утвердили на главную роль в исторической драме «Чудовищная красота» Ромолы Гарай. Героиню Беллы в этом фильме будут звать Барбара Филд.

Также Рэмси возглавит каст продолжения сериала «Срок» от BBC. Действие первого сезона британской драмы разворачивалось в тюремной колонии, куда после непреднамеренного убийства попал главный герой. Единственное, что не давало ему окончательно впасть в отчаяние, — общение со строгим, но добросовестным надзирателем. Сериал вышел в 2021 году, после чего получил много положительных отзывов и забрал две статуэтки на BAFTA. В 2022 авторы подтвердили продление «Срока» на еще один сезон.

