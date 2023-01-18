Бельевой стиль, мятые вещи и пайетки: главные тренды весны и лета 2023 года

Бельевой стиль
Уже не первый год дизайнеры представляют коллекции в бельевом стиле. Бра, корсеты, пижамные костюмы уже давно полюбились модницам. Но в этом году бренд Versace удивил всех готическими образами в бельевом стиле.
Прозрачная одежда
Ничего не скрывающими топами уже никого не удивишь. Но что если примерить прозрачное платье или юбку?
Выбеленный деним
У каждого бренда свои представления об этом материале. Например, в коллекциях Blumarine он напоминает о моде нулевых, а у Miu Miu — 90-е годы.
Накладные карманы
Мятые вещи
Змеиный принт
Змеиный принт, а точнее «питоновый» заменил в этом году леопардовый. Фильм «Дикие сердцем», где Николас Кейдж носит куртку из питоновой кожи — вдохновил дизайнера Khaite на эту расцветку.
Приглушенный желтый
Цвет сливочного масла дизайнеры советуют носить в total look.
Пайетки и бахрома
Элементы, которые обычно приняты в вечерних нарядах, дизайнеры предлагают носить и в повседневной жизни. Можно сочетать с базовыми вещами.
Цветы
Не цветочный принт, а именно объемные цветы, например, из бисера, атласные и так далее.
Viva magenta
Главный цвет 2023 года. Дизайнеры тоже не остались в стороне и использовали этот мощный цвет в своих коллекциях.