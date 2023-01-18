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Бельевой стиль, мятые вещи и пайетки: главные тренды весны и лета 2023 года
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Сегодня в 18:45

Бельевой стиль, мятые вещи и пайетки: главные тренды весны и лета 2023 года

Рассказываем про главные модные тренды 2023 года.

Бельевой стиль



Уже не первый год дизайнеры представляют коллекции в бельевом стиле. Бра, корсеты, пижамные костюмы уже давно полюбились модницам. Но в этом году бренд Versace удивил всех готическими образами в бельевом стиле.


Прозрачная одежда



Ничего не скрывающими топами уже никого не удивишь. Но что если примерить прозрачное платье или юбку?


Выбеленный деним



У каждого бренда свои представления об этом материале. Например, в коллекциях Blumarine он напоминает о моде нулевых, а у Miu Miu — 90-е годы.


Накладные карманы
Не хватает места в сумочке? Не проблема — тренд на накладные карманы вам поможет. Еще в прошлом году все носили модные брюки карго с карманами, а теперь накладные карманы везде: на платьях, юбках и жилетках.


Мятые вещи
И это не о небрежности. Скорее, таким обзором вы показываете и подчеркиваете натуральность материала.


Змеиный принт



Змеиный принт, а точнее «питоновый» заменил в этом году леопардовый. Фильм «Дикие сердцем», где Николас Кейдж носит куртку из питоновой кожи — вдохновил дизайнера Khaite на эту расцветку.


Приглушенный желтый



Цвет сливочного масла дизайнеры советуют носить в total look.


Пайетки и бахрома



Элементы, которые обычно приняты в вечерних нарядах, дизайнеры предлагают носить и в повседневной жизни. Можно сочетать с базовыми вещами.


Цветы



Не цветочный принт, а именно объемные цветы, например, из бисера, атласные и так далее.


Viva magenta



Главный цвет 2023 года. Дизайнеры тоже не остались в стороне и использовали этот мощный цвет в своих коллекциях.

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#мода #стиль #одежда #тренды #2023
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