Beeline в Кыргызстане предоставляет бесплатную связь для медиков

Beeline поддерживает бесплатной связью работников медицинских учреждений Кыргызстана.



Компанией принято решение провести активность по раздаче SIM-карт с бесплатными пакетами, предназначенных медикам и врачам.



В настоящий момент сотрудниками компании в регионах собираются заявки и формируются списки SIM-карт. Далее они будут подключены к тарифному плану «Бирге для интернета» на срок до 6 сентября 2020 года. SIM-карты с бесплатной связью и интернетом будут доставлены сотрудникам медицинских учреждений агентами прямой доставки.



Beeline принимает списки от медицинских учреждений с Ф.И.О сотрудников и подписью и печатью главного врача. Сбор заявок от медицинских учреждений осуществляется по номерам:



— Бишкекское региональное отделение — 0776003399



— Каракольское региональное отделение — 0775977597



— Нарынское региональное отделение — 0778777999



— Таласское региональное отделение — 0777990255



— Жалал-Абадское региональное отделение — 0775588884



— Ошское региональное отделение — 0227227227



— Баткенское региональное отделение — 0770071007.

