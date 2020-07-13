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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Beeline в Кыргызстане предоставляет бесплатную связь для медиков
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Сегодня в 11:02

Beeline в Кыргызстане предоставляет бесплатную связь для медиков

Beeline поддерживает бесплатной связью работников медицинских учреждений Кыргызстана.

Компанией принято решение провести активность по раздаче SIM-карт с бесплатными пакетами, предназначенных медикам и врачам.

В настоящий момент сотрудниками компании в регионах собираются заявки и формируются списки SIM-карт. Далее они будут подключены к тарифному плану «Бирге для интернета» на срок до 6 сентября 2020 года. SIM-карты с бесплатной связью и интернетом будут доставлены сотрудникам медицинских учреждений агентами прямой доставки.

Beeline принимает списки от медицинских учреждений с Ф.И.О сотрудников и подписью и печатью главного врача. Сбор заявок от медицинских учреждений осуществляется по номерам:

— Бишкекское региональное отделение — 0776003399

— Каракольское региональное отделение — 0775977597

— Нарынское региональное отделение — 0778777999

— Таласское региональное отделение — 0777990255

— Жалал-Абадское региональное отделение — 0775588884

— Ошское региональное отделение — 0227227227

— Баткенское региональное отделение — 0770071007.

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#кыргызстан #бишкек #медицина #beeline
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