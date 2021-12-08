Beeline, KCell, «Казахтелеком» — открытые вакансии в области телекоммуникаций

IOS (Swift) developer в Tele2/ALTEL
Город: Алматы
Обязанности:
— развитие и поддержка мобильного приложения для сотрудников компании на платформе iOS
— проведение code review
— контроль качества реализации и качества кода приложения.
Требования:
— опыт разработки под платформу iOS
— знание ООП, Design Patterns, архитектурных паттернов в iOS
— понимание и использование принципов SOLID
— опыт разработки сетевых приложений через HTTP
— умение верстать в Interface Builder с Autolayout и в соответствии с дизайном
— многопоточное программирование
— понимание принципов управления памятью в iOS.
Бухгалтер по расчету заработной платы в «Казахтелеком»
Город: Алматы
Обязанности:
— начисление заработной платы сотрудникам с количеством 600 шт.ед.
— контроль табелей учета рабочего времени
— начисление и выплата отпускных, больничный, премии и т.д.
Требования:
— высшее профильное образование
— опыт работы не менее трех лет.
Старший специалист по продажам услуг в «АЛМА-ТВ»
Город: Алматы
Обязанности:
— обеспечение контроля и координации деятельности специалистов по продажам по вопросам продвижения услуг компании
— формирование отчетности на регулярной основе
— выполнение целей и планов по продажам согласно плановым показателям
— соблюдение внутреннего распорядка.
Требования:
— образование высшее
— опыт работы от одного года в области продаж или маркетинга.
PHP-разработчик в KCell
Город: Алматы
Обязанности:
— доработка и поддержка действующей системы SAO на Yii, миграция модулей с Yii на Laravel, и с Angular на Vue
— принимает участие в разработке модулей зонтичной системы
— осуществляет поддержку и обработку запросов по разработанным компонентам, модулям или системам
— проводит анализ работоспособности исходного кода на всех этапах разработки
— проводит тесты и отладочные работы по работе систем
— выполняет написание и актуализацию документации по работе каждого отдельного компонента системы
— осуществляет восстановление систем в случае сбоев Аппаратного Обеспечения и Программного Обеспечения.
Требования:
— высшее техническое образование
— стаж от двух лет на аналогичной должности
— хорошее знание стандартов TelCo и протоколов передачи данных
— знание стандартных прикладных приложений, терминальных программ
— практический опыт написания bash-скриптов
— практический опыт межсистемной интеграции.
Java разработчик в Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— разрабатывать архитектуру музыкального приложения
— создавать дизайн структуры базы данных
— участвовать в организации и улучшении процессов разработки.
Требования:
— опыт коммерческой разработки на Java
— опыт работы с реляционными и NoSQL базами
— опыт работы в Unix / Linux. Плюс если рабочая система Linux
— навыки DevOps / Admin
— разработка многопоточных приложений.
Data Analyst в «Казахтелеком»
Город: Алматы
Обязанности:
— оперативное и качественное обеспечение первичными данными в целях формирования отчетности для принятия управленческих решений
— разработка, формирование и автоматизация регулярных процессов подготовки данных
— актуализация нормативно-справочной информации для структурирования и четкого описания деятельности на розничном сегменте.
Требования:
— экспертный опыт и аналитическое мышление
— высшее техническое/математическое/финансовое/экономическое образование
— стаж работы в области телекоммуникаций или по специальности не менее одного года
— математические и статистические методы анализа, прикладные компьютерные программы и программные комплексы, необходимые для работы в данной должности.
Эксперт по развитию мобильного интернета в KCell
Город: Алматы
Обязанности:
— разрабатывает и реализует стратегию компании по развитию услуг мобильного интернета массового рынка
— планирует, разрабатывает, внедряет, отслеживает и контролирует продукты мобильного интернета для массового рынка
— развивает каналы самообслуживания и совершенствует клиентский опыт использования услуг вверенного направления
— проводит аналитическую работу и мониторинг рынка услуг вверенного направления
— формирует рекомендации по строительству и развитию сетей 3G/4G/5G на основе регионального профиля потребления услуг мобильного интернета.
Требования:
— высшее образование: экономика/маркетинг/математика
— стаж работы в аналогичной сфере: не менее пяти лет
— опыт участия в разработке и продвижения продуктов
— опыт в ценообразовании и создании дополнительной ценности.
UX/UI Дизайнер в Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— дизайн интерфейсов для сайтов, систем и мобильных устройств
— знание всех видов проектирования, начиная от классических моделей и заканчивая более современными/продуктовыми методиками
— эскизирование, прототипирование
— проектирование сценариев взаимодействия пользователей с: web-интерфейсами, продуктами, процессами и услугами
— системное мышление и понимание информационной архитектуры.
Требования:
— высшее образование техническое, гуманитарное, или в сфере IT
— опыт работы — интернет продукты, разработка дизайна пользовательских интерфейсов
— понимание User Centered Design, Usability
— продвинутые навыки верстки CSS, HTML, JS, Less, Sass— работа с инструментами проектирования.