Beeline, KCell, «Казахтелеком» — открытые вакансии в области телекоммуникаций

IOS (Swift) developer в Tele2/ALTEL

Город: Алматы

Обязанности:

— развитие и поддержка мобильного приложения для сотрудников компании на платформе iOS

— проведение code review

— контроль качества реализации и качества кода приложения.

Требования:

— опыт разработки под платформу iOS

— знание ООП, Design Patterns, архитектурных паттернов в iOS

— понимание и использование принципов SOLID

— опыт разработки сетевых приложений через HTTP

— умение верстать в Interface Builder с Autolayout и в соответствии с дизайном

— многопоточное программирование

— понимание принципов управления памятью в iOS.













Бухгалтер по расчету заработной платы в «Казахтелеком»





Город: Алматы

Обязанности:

— начисление заработной платы сотрудникам с количеством 600 шт.ед.

— контроль табелей учета рабочего времени

— начисление и выплата отпускных, больничный, премии и т.д.

Требования:

— высшее профильное образование

— опыт работы не менее трех лет.





Старший специалист по продажам услуг в «АЛМА-ТВ»





Город: Алматы

Обязанности:

— обеспечение контроля и координации деятельности специалистов по продажам по вопросам продвижения услуг компании

— формирование отчетности на регулярной основе

— выполнение целей и планов по продажам согласно плановым показателям

— соблюдение внутреннего распорядка.

Требования:

— образование высшее

— опыт работы от одного года в области продаж или маркетинга.





PHP-разработчик в KCell





Город: Алматы

Обязанности:

— доработка и поддержка действующей системы SAO на Yii, миграция модулей с Yii на Laravel, и с Angular на Vue

— принимает участие в разработке модулей зонтичной системы

— осуществляет поддержку и обработку запросов по разработанным компонентам, модулям или системам

— проводит анализ работоспособности исходного кода на всех этапах разработки

— проводит тесты и отладочные работы по работе систем

— выполняет написание и актуализацию документации по работе каждого отдельного компонента системы

— осуществляет восстановление систем в случае сбоев Аппаратного Обеспечения и Программного Обеспечения.

Требования:

— высшее техническое образование

— стаж от двух лет на аналогичной должности

— хорошее знание стандартов TelCo и протоколов передачи данных

— знание стандартных прикладных приложений, терминальных программ

— практический опыт написания bash-скриптов

— практический опыт межсистемной интеграции.













Java разработчик в Beeline





Город: Алматы

Обязанности:

— разрабатывать архитектуру музыкального приложения

— создавать дизайн структуры базы данных

— участвовать в организации и улучшении процессов разработки.

Требования:

— опыт коммерческой разработки на Java

— опыт работы с реляционными и NoSQL базами

— опыт работы в Unix / Linux. Плюс если рабочая система Linux

— навыки DevOps / Admin

— разработка многопоточных приложений.





Data Analyst в «Казахтелеком»





Город: Алматы

Обязанности:

— оперативное и качественное обеспечение первичными данными в целях формирования отчетности для принятия управленческих решений

— разработка, формирование и автоматизация регулярных процессов подготовки данных

— актуализация нормативно-справочной информации для структурирования и четкого описания деятельности на розничном сегменте.

Требования:

— экспертный опыт и аналитическое мышление

— высшее техническое/математическое/финансовое/экономическое образование

— стаж работы в области телекоммуникаций или по специальности не менее одного года

— математические и статистические методы анализа, прикладные компьютерные программы и программные комплексы, необходимые для работы в данной должности.





Эксперт по развитию мобильного интернета в KCell





Город: Алматы

Обязанности:

— разрабатывает и реализует стратегию компании по развитию услуг мобильного интернета массового рынка

— планирует, разрабатывает, внедряет, отслеживает и контролирует продукты мобильного интернета для массового рынка

— развивает каналы самообслуживания и совершенствует клиентский опыт использования услуг вверенного направления

— проводит аналитическую работу и мониторинг рынка услуг вверенного направления

— формирует рекомендации по строительству и развитию сетей 3G/4G/5G на основе регионального профиля потребления услуг мобильного интернета.

Требования:

— высшее образование: экономика/маркетинг/математика

— стаж работы в аналогичной сфере: не менее пяти лет

— опыт участия в разработке и продвижения продуктов

— опыт в ценообразовании и создании дополнительной ценности.













UX/UI Дизайнер в Beeline

Город: Алматы

Обязанности:

— дизайн интерфейсов для сайтов, систем и мобильных устройств

— знание всех видов проектирования, начиная от классических моделей и заканчивая более современными/продуктовыми методиками

— эскизирование, прототипирование

— проектирование сценариев взаимодействия пользователей с: web-интерфейсами, продуктами, процессами и услугами

— системное мышление и понимание информационной архитектуры.

Требования:

— высшее образование техническое, гуманитарное, или в сфере IT

— опыт работы — интернет продукты, разработка дизайна пользовательских интерфейсов

— понимание User Centered Design, Usability

— продвинутые навыки верстки CSS, HTML, JS, Less, Sass

— работа с инструментами проектирования.