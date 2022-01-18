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Beeline Казахстан начислит компенсацию за ограничения интернета во время ЧП в Казахстане
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Сегодня в 09:47

Beeline Казахстан начислит компенсацию за ограничения интернета во время ЧП в Казахстане

Beeline Казахстан проводит клиентам компенсацию за мобильный интернет и услуги «Интернет Дома». Компания предоставляет 5 ГБ интернета абонентам. Чтобы получить компенсацию, нужно набрать команду *2022# до 31 января 2022 года включительно. Использовать начисленный трафик можно будет до 01.03.2022.

Если тарифный план клиента включает безлимитный доступ к мобильному интернету, то до 18 января 2022 года на его номер будет предоставлена компенсация в виде 20% абонентской платы. Компенсированными средствами можно будет воспользоваться в счет следующего списания оплаты по тарифу или услуге, начиная со дня начисления.

Также компенсацию получат те, кто оплатил услуги «Интернет Дома» от Beeline за январь до 10 числа включительно, но не смог ими воспользоваться с 5 до 10 января из-за режима ЧП в стране. На счета логинов «Интернет Дома» будет начислено 20% абонплаты согласно тарифному плану, что эквивалентно стоимости услуги за 6 дней. Компенсация пройдет до конца января. Проверить поступление можно по команде *799# — только с номером Beeline или в приложении «Мой Beeline». Средства могут быть использованы в счет февральской абонентской платы.

Помимо этого, Beeline Казахстан уже предоставил ряд льгот для своих клиентов. Мобильный оператор отменил комиссию за услугу «Доверительный платеж» на время действия чрезвычайного положения в стране. Тем, кто воспользовался услугой с 5 по 11 января, комиссию возвратят в течение января.

Также казахстанцам доступен сервис BeeTV при ограниченном интернете. Абоненты всех операторов страны могут бесплатно просматривать телеканалы, фильмы, сериалы и многое другое на казахском и русском языках в разделе BeeTV Free.

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