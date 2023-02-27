Beeline, Kanda CA и Alif tech: 11 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Рассказываем, какие вакансии открылись в крупных компаниях Центральной Азии для молодых и опытных специалистов.
Казахстан
Менеджер бэк-офиса по брокерско-дилерской деятельности в Jusan Invest
Город: Астана
Обязанности:
— строгое и своевременное выполнение Политики инвестирования собственных активов, Политики управления активов клиентов
— осуществлять ежедневный мониторинг соблюдения требований, установленных законодательством для организаций
— систематическая проверка на наличие достоверных реквизитов и иных данных общества и клиентов.
Требования:
— высшее образование: финансовое, экономическое, математическое
— опыт работы на аналогичной должности не менее года
— умение точно и ответственно обрабатывать транзакции
— опыт работы в финансовой сфере и на рынке ценных бумаг
— мультизадачность, командный игрок, аналитический склад ума, дисциплина, эффективная коммуникация.
IT-рекрутер в «Колеса»
Город: Алматы
Обязанности:
— заниматься полным циклом IT-рекрутмента
— вести аналитику по рекрутменту и отслеживать свою эффективность
— проводить онбординг, тет-а-тет, exit-интервью
— выстраивать и улучшать процессы рекрутмента
— активно взаимодействовать с руководителями команд при подборе кандидатов.
Требования:
— знать все о современных технологиях IT-рекрутинга и сорсинга
— владеть различными техниками интервью и технологиями оценки кандидатов
— нацелен на результат и саморазвитие.
PR Manager в InDrive
Город: Алматы
— формирование глобального PR-плана на каждую бизнес-вертикаль начиная с общего позиционирования, формулирования USP
— подготовка и ведение единых PR-документов — базы знаний
— забота с продуктовыми командами, погружение в продуктовые планы и подготовка PR-активностей в их поддержку
— поиск лучших решений в активностях PR-команд по 47 регионам, подготовка их для масштабирования на другие регионы и оперативное масштабирование.
Требования:
— английский язык от уровня B2 и выше
— свободный русский
— oпыт работы в PR не менее трех лет
— знание испанского языка будет преимуществом.
Ведущий специалист по SMM в Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка контента для наполнения социальных сетей
— анализ эффективности, публикуемых в социальных сетях материалов
— искать талантливых блогеров и договариваться о размещении у них
— искать интересных людей по всех стране и снимать контент с ними
— развивать YouTube-канал бренда.
— высшее образование
— опыт работы в агентстве
— умение договариваться с людьми
— желание делать контент и стремление изучать новое.
Кыргызстан
.NET developer в Kanda CA
Город: Бишкек
— следовать архитектуре микросервисов и использовать современный набор технологий
— разработка осуществляется с использованием .NET Framework для существующей функциональности и .NET Core для новых проектов
— использовать методологии Scrum / Kanban / Scrumban в зависимости от специфики проекта.
— C#, последние версии .NET Framework, .NET Core
— опыт или теоретические знания Azure, AWS
— Git
— архитектура микросервисов
— REST API.
Инженер отдела технического обслуживания в «НУР Телеком»
Город: Бишкек
— организация работы региональных инженеров отдела по обеспечению ремонта и технического обслуживания оборудования
— обеспечение доведения плановых заданий до исполнителей и контроль их выполнения
— проверка и консолидация отчетов региональных инженеров отдела
— организация обучения вновь принятого персонала и повышение квалификации персонала отдела.
— высшее техническое образование по направлению телекоммуникации и системы связи, радиосвязь, энергетика
— знание методических и нормативных материалов по вопросам эксплуатации и ремонта телекоммуникационного и электрооборудования
— знание назначения и основных принципов работы.
Специалист по кадровому администрированию в «Кондитерский Дом Куликовский»
Город: Бишкек
Обязанности:
— ведение кадрового делопроизводства в установленных формах и программе 1С 8.2., 8.3. ЗУП
— ведение установленной отчетности по движению персонала и штатному составу Компании
— формирование и контроль формирования табелей учета рабочего времени, администрирование сменных графиков работы
— ведение штатных расстановок и структуры Компании.
— опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет
— знание Трудового Законодательства КР и иных документов, регламентирующих трудовые отношения
— знание методов учета движения кадров, порядка составления установленной отчетности по HR-метрикам, движению персонала, аналитики по качественному и количественному составу.
Узбекистан
Графический дизайнер в ООО Credit Asia
Город: Ташкент
— участвовать в разработке мастер-дизайнов федеральных и второстепенных акций для всей сети магазинов
— разрабатывать POSM
— разрабатывать наружную рекламу
— подготавливать макеты для полиграфии
— разрабатывать короткие моушн-ролики.
— знание PS, AI, Corel
— опыт работы от года.
Младший специалист службы внутреннего контроля в ООО Alif Tech
Город: Ташкент
— ведение ежедневных задач по аналитике фродов и AML
— выполнение поставленных еженедельно задач
— вести отчетность о любых нарушениях и недостатках в части соблюдения требований законодательства и внутренних правил и инструкций по AML
— подготовка ответов на письма и запросы ЦБ.
— неоконченное высшее, высшее образование в области экономики, финансов, банковских или информационных технологий
— понимание терминологии и сути документов
— знание офисных программы Word, Exсel
— знание узбекского и русского языков.
Тестировщик игр в ООО G-CORE TOSHKENT
Город: Ташкент
— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах
— выявление, оформление и верификация дефектов.
— обладает аналитическим складом ума, грамотной письменной речью
— увлечен компьютерными играми
— знанием русского языка не ниже уровня B2.
Рекрутер в ООО VENKON
Город: Ташкент
— поиск, первичный скрининг и оценка кандидатов
— публикация вакансий, работа с откликами
— работа с внутренними заказчиками на протяжении всего цикла подбора
— участие в командной работе по улучшению процессов найма, удержания и развития в компании.
— опыт работы рекрутером
— русский и узбекский языки в совершенстве.