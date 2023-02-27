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Beeline, Kanda CA и Alif tech: 11 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии
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Сегодня в 12:00

Beeline, Kanda CA и Alif tech: 11 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Рассказываем, какие вакансии открылись в крупных компаниях Центральной Азии для молодых и опытных специалистов.


Казахстан

Менеджер бэк-офиса по брокерско-дилерской деятельности в Jusan Invest

Город: Астана

Обязанности:

— строгое и своевременное выполнение Политики инвестирования собственных активов, Политики управления активов клиентов

— осуществлять ежедневный мониторинг соблюдения требований, установленных законодательством для организаций

— систематическая проверка на наличие достоверных реквизитов и иных данных общества и клиентов.

Требования:

— высшее образование: финансовое, экономическое, математическое

— опыт работы на аналогичной должности не менее года

— умение точно и ответственно обрабатывать транзакции

— опыт работы в финансовой сфере и на рынке ценных бумаг

— мультизадачность, командный игрок, аналитический склад ума, дисциплина, эффективная коммуникация.


IT-рекрутер в «Колеса»

Город: Алматы

Обязанности:

— заниматься полным циклом IT-рекрутмента

— вести аналитику по рекрутменту и отслеживать свою эффективность

— проводить онбординг, тет-а-тет, exit-интервью

— выстраивать и улучшать процессы рекрутмента

— активно взаимодействовать с руководителями команд при подборе кандидатов.

Требования:

— знать все о современных технологиях IT-рекрутинга и сорсинга

— владеть различными техниками интервью и технологиями оценки кандидатов

— нацелен на результат и саморазвитие.


PR Manager в InDrive

Город: Алматы

Обязанности:

— формирование глобального PR-плана на каждую бизнес-вертикаль начиная с общего позиционирования, формулирования USP

— подготовка и ведение единых PR-документов — базы знаний

— забота с продуктовыми командами, погружение в продуктовые планы и подготовка PR-активностей в их поддержку

— поиск лучших решений в активностях PR-команд по 47 регионам, подготовка их для масштабирования на другие регионы и оперативное масштабирование.

Требования:

— английский язык от уровня B2 и выше

— свободный русский

— oпыт работы в PR не менее трех лет

— знание испанского языка будет преимуществом.


Ведущий специалист по SMM в Beeline

Город: Алматы

Обязанности:

— разработка контента для наполнения социальных сетей

— анализ эффективности, публикуемых в социальных сетях материалов

— искать талантливых блогеров и договариваться о размещении у них

— искать интересных людей по всех стране и снимать контент с ними

— развивать YouTube-канал бренда.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы в агентстве

— умение договариваться с людьми

— желание делать контент и стремление изучать новое.


Кыргызстан

.NET developer в Kanda CA

Город: Бишкек

Обязанности:

— следовать архитектуре микросервисов и использовать современный набор технологий

— разработка осуществляется с использованием .NET Framework для существующей функциональности и .NET Core для новых проектов

— использовать методологии Scrum / Kanban / Scrumban в зависимости от специфики проекта.

Требования:

— C#, последние версии .NET Framework, .NET Core

— опыт или теоретические знания Azure, AWS

— Git

— архитектура микросервисов

— REST API.


Инженер отдела технического обслуживания в «НУР Телеком»

Город: Бишкек

Обязанности:

— организация работы региональных инженеров отдела по обеспечению ремонта и технического обслуживания оборудования

— обеспечение доведения плановых заданий до исполнителей и контроль их выполнения

— проверка и консолидация отчетов региональных инженеров отдела

— организация обучения вновь принятого персонала и повышение квалификации персонала отдела.

Требования:

— высшее техническое образование по направлению телекоммуникации и системы связи, радиосвязь, энергетика

— знание методических и нормативных материалов по вопросам эксплуатации и ремонта телекоммуникационного и электрооборудования

— знание назначения и основных принципов работы.


Специалист по кадровому администрированию в «Кондитерский Дом Куликовский»

Город: Бишкек

Обязанности:

— ведение кадрового делопроизводства в установленных формах и программе 1С 8.2., 8.3. ЗУП

— ведение установленной отчетности по движению персонала и штатному составу Компании

— формирование и контроль формирования табелей учета рабочего времени, администрирование сменных графиков работы

— ведение штатных расстановок и структуры Компании.

Требования:

— опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет

— знание Трудового Законодательства КР и иных документов, регламентирующих трудовые отношения

— знание методов учета движения кадров, порядка составления установленной отчетности по HR-метрикам, движению персонала, аналитики по качественному и количественному составу.



Узбекистан

Графический дизайнер в ООО Credit Asia

Город: Ташкент

Обязанности:

— участвовать в разработке мастер-дизайнов федеральных и второстепенных акций для всей сети магазинов

— разрабатывать POSM

— разрабатывать наружную рекламу

— подготавливать макеты для полиграфии

— разрабатывать короткие моушн-ролики.

Требования:

— знание PS, AI, Corel

— опыт работы от года.


Младший специалист службы внутреннего контроля в ООО Alif Tech

Город: Ташкент

Обязанности:

— ведение ежедневных задач по аналитике фродов и AML

— выполнение поставленных еженедельно задач

— вести отчетность о любых нарушениях и недостатках в части соблюдения требований законодательства и внутренних правил и инструкций по AML

— подготовка ответов на письма и запросы ЦБ.

Требования:

— неоконченное высшее, высшее образование в области экономики, финансов, банковских или информационных технологий

— понимание терминологии и сути документов

— знание офисных программы Word, Exсel

— знание узбекского и русского языков.


Тестировщик игр в ООО G-CORE TOSHKENT

Город: Ташкент

Обязанности:

— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах

— выявление, оформление и верификация дефектов.

Требования:

— обладает аналитическим складом ума, грамотной письменной речью

— увлечен компьютерными играми

— знанием русского языка не ниже уровня B2.


Рекрутер в ООО VENKON

Город: Ташкент

Обязанности:

— поиск, первичный скрининг и оценка кандидатов

— публикация вакансий, работа с откликами

— работа с внутренними заказчиками на протяжении всего цикла подбора

— участие в командной работе по улучшению процессов найма, удержания и развития в компании.

Требования:

— опыт работы рекрутером

— русский и узбекский языки в совершенстве.


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