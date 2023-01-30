Beeline, EY Uzbekistan, inDrive: 8 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Рассказываем, какие вакансии открылись в крупных местных и международных компаниях для молодых и опытных специалистов.







Казахстан

Middle UX/UI Designer в Beeline





Город: Алматы

Обязанности:

— строить и валидировать гипотезы по улучшению функционала продукта, учитывая пользовательские и бизнес цели

— работать с продуктовыми метриками

— анализировать, выявлять проблемы и потребности пользователей и предлагать способы их решения

— проектировать пользовательские сценарии и создавать детальные прототипы

— проектировать интерфейсы в Figma.

Требования:

— опыт работы UX/UI дизайнером продуктовой команде от двух лет с реализованными проектами

— способности самостоятельно принимать решения и аргументированно защищать, объяснять их продуктовой команде и бизнес-заказчикам

— умение уверенно работать с информационной архитектурой: проектируешь сценарии, а не только интерфейсы.







Город: Алматы

Обязанности:

— анализ своевременного предоставления прогнозов продаж

— ведение работы по составлению анализов производства, поставок, сбыта готовой продукции, сырья по каналам и покупателям

— контроль управления сырьевых и материальных запасов на основе прогнозов от подразделений производства.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы в области планирования более двух лет

— знание основ управления цепочками поставок и логистики.





Специалист по организации управления отчетности в PepsiCo

Город: Алматы

Обязанности:

— определять принципы и правила постановки целей, проводить анализ стимулов или целей, оценку автоматизации

— определять степень детализации, каскадные правила, взаимодействующие с заинтересованными функциями

— обеспечивать своевременное предоставление целей в общий центр обслуживания, соответствующим функциям в согласованном формате.

Требования:

— высшее образование: предпочтительно информационные технологии, математика

— аналогичный опыт работы: два-три года

— понимание общих принципов построение аналитической отчетности, KPI и структуры данных

— знание SAP BI/BO/BOBJ на уровне разработчика отчетов желательно.





CRM Analyst в inDrive

Город: Алматы

Обязанности:

— отвечать за весь цикл CRM-аналитики: сбор данных, A/B-тесты, улучшения и создание отчетов

— помогать команде CRM в оценке коммуникационных кампаний

— искать причины серьезных отклонений в ключевых показателях.

Требования:

— опыт работы в области CRM-аналитики более года

— опыт работы с аналитикой поведения клиентской базы — конверсии, когортный анализ, A/B тесты

— аналитический склад ума — способность критически оценивать гипотезы, анализировать и структурировать данные.

Узбекистан

Копирайтер в Alif Tech





Город: Ташкент

Обязанности:

— писать тексты самых разных форматов на узбекском и русском языках

— для Digital: сайты, приложения, баннеры, контекстная реклама, e-mail-рассылки, SMM, SEO

— для медиа: радио-ролики, статьи, слоганы, креативные концепции, титры

— создавать контент для соцсетей: работать с дизайнером, писать тексты для постов.

Требования:

— имеете опыт работы копирайтером от трех лет

— понимаете основные принципы работы SMM

— уровень знания узбекского и русского языка — 100%.





Senior specialist in Consulting в EY Uzbekistan

Город: Ташкент

Обязанности:

— разработка стратегии и стратегических и финансовых планов для клиентов EY

— разработка целевых банковских бизнес-моделей

— анализ продуктовых линеек и разработка новых банковских продуктов.

Требования:

— более трех лет соответствующего профессионального опыта в консалтинге ведущих банков СНГ/Украины/Грузии или транснациональных корпораций

— опыт или сильный интерес к сектору финансовых услуг, понимание операций банков и банковских продуктов.

Кыргызстан





Программист 1С в Labirint IT





Город: Бишкек

Обязанности:

— автоматизация деятельности подразделений холдинга и развитие многопользовательского режима работы

— реализация внутрикорпоративная система уведомления пользователей о событиях в ERP через экранные формы и сервисы IP-телефонии

— развитие нашей собственной системы задач с использованием Канбан в фреймворке GoJS и встроенного в 1С через компонент HTML.

Требования:





— опыт работы от двух лет

— уровень не ниже middle

— навык работы над проектами «с нуля».





Старший специалист по автоматизации отчетов и процессов в Beeline

Город: Бишкек

Обязанности:

— администрирование, обслуживание и анализ бизнес приложений, закрепленных за сотрудником

— решение инцидентов и проблем, возникающих в процессе работы информационных систем

— решение поставленных задач и их своевременное выполнение

— обеспечение второго уровня поддержки.

Требования:

— имеете опыт работы с СУБД: ORACLE, MSSQL Server

— обладаете знаниями аппаратной части серверного оборудования, сетевых протоколов, операционных систем UNIX и WINDOWS

— знаете Windows 2008, 2012 Server, UNIX

— имеете опыт в работе с MS SQL, MSOffice.