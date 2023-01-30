Beeline, EY Uzbekistan, inDrive: 8 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Рассказываем, какие вакансии открылись в крупных местных и международных компаниях для молодых и опытных специалистов.
Казахстан
Middle UX/UI Designer в Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— строить и валидировать гипотезы по улучшению функционала продукта, учитывая пользовательские и бизнес цели
— работать с продуктовыми метриками
— анализировать, выявлять проблемы и потребности пользователей и предлагать способы их решения
— проектировать пользовательские сценарии и создавать детальные прототипы
— проектировать интерфейсы в Figma.
Требования:
— опыт работы UX/UI дизайнером продуктовой команде от двух лет с реализованными проектами
— способности самостоятельно принимать решения и аргументированно защищать, объяснять их продуктовой команде и бизнес-заказчикам
— умение уверенно работать с информационной архитектурой: проектируешь сценарии, а не только интерфейсы.
Аналитик в «ЛОТТЕ Рахат»
Город: Алматы
Обязанности:
— анализ своевременного предоставления прогнозов продаж
— ведение работы по составлению анализов производства, поставок, сбыта готовой продукции, сырья по каналам и покупателям
— контроль управления сырьевых и материальных запасов на основе прогнозов от подразделений производства.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы в области планирования более двух лет
— знание основ управления цепочками поставок и логистики.
Специалист по организации управления отчетности в PepsiCo
Город: Алматы
Обязанности:
— определять принципы и правила постановки целей, проводить анализ стимулов или целей, оценку автоматизации
— определять степень детализации, каскадные правила, взаимодействующие с заинтересованными функциями
— обеспечивать своевременное предоставление целей в общий центр обслуживания, соответствующим функциям в согласованном формате.
Требования:
— высшее образование: предпочтительно информационные технологии, математика
— аналогичный опыт работы: два-три года
— понимание общих принципов построение аналитической отчетности, KPI и структуры данных
— знание SAP BI/BO/BOBJ на уровне разработчика отчетов желательно.
CRM Analyst в inDrive
Город: Алматы
Обязанности:
— отвечать за весь цикл CRM-аналитики: сбор данных, A/B-тесты, улучшения и создание отчетов
— помогать команде CRM в оценке коммуникационных кампаний
— искать причины серьезных отклонений в ключевых показателях.
Требования:
— опыт работы в области CRM-аналитики более года
— опыт работы с аналитикой поведения клиентской базы — конверсии, когортный анализ, A/B тесты
— аналитический склад ума — способность критически оценивать гипотезы, анализировать и структурировать данные.
Узбекистан
Копирайтер в Alif Tech
Город: Ташкент
Обязанности:
— писать тексты самых разных форматов на узбекском и русском языках
— для Digital: сайты, приложения, баннеры, контекстная реклама, e-mail-рассылки, SMM, SEO
— для медиа: радио-ролики, статьи, слоганы, креативные концепции, титры
— создавать контент для соцсетей: работать с дизайнером, писать тексты для постов.
Требования:
— имеете опыт работы копирайтером от трех лет
— понимаете основные принципы работы SMM
— уровень знания узбекского и русского языка — 100%.
Senior specialist in Consulting в EY Uzbekistan
Город: Ташкент
Обязанности:
— разработка стратегии и стратегических и финансовых планов для клиентов EY
— разработка целевых банковских бизнес-моделей
— анализ продуктовых линеек и разработка новых банковских продуктов.
Требования:
— более трех лет соответствующего профессионального опыта в консалтинге ведущих банков СНГ/Украины/Грузии или транснациональных корпораций
— опыт или сильный интерес к сектору финансовых услуг, понимание операций банков и банковских продуктов.
Кыргызстан
Программист 1С в Labirint IT
Город: Бишкек
Обязанности:
— автоматизация деятельности подразделений холдинга и развитие многопользовательского режима работы
— реализация внутрикорпоративная система уведомления пользователей о событиях в ERP через экранные формы и сервисы IP-телефонии
— развитие нашей собственной системы задач с использованием Канбан в фреймворке GoJS и встроенного в 1С через компонент HTML.Требования:
— опыт работы от двух лет
— уровень не ниже middle
— навык работы над проектами «с нуля».
Старший специалист по автоматизации отчетов и процессов в Beeline
Город: Бишкек
Обязанности:
— администрирование, обслуживание и анализ бизнес приложений, закрепленных за сотрудником
— решение инцидентов и проблем, возникающих в процессе работы информационных систем
— решение поставленных задач и их своевременное выполнение
— обеспечение второго уровня поддержки.
Требования:
— имеете опыт работы с СУБД: ORACLE, MSSQL Server
— обладаете знаниями аппаратной части серверного оборудования, сетевых протоколов, операционных систем UNIX и WINDOWS
— знаете Windows 2008, 2012 Server, UNIX
— имеете опыт в работе с MS SQL, MSOffice.