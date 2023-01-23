Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/dcf/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/dcfea65a9d1f846f2e962d46944155eb.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
beeline-epam-systems-arbuz-kz-7-otkrytyh-vakansiy-dlya-studentov-i-stazherov-bez-opyta-raboty
Beeline, EPAM Systems, Arbuz.kz: 7 открытых вакансий для студентов и стажеров без опыта работы
103
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Сегодня в 11:45

Beeline, EPAM Systems, Arbuz.kz: 7 открытых вакансий для студентов и стажеров без опыта работы

Собрали открытые вакансии для молодых специалистов без опыта работы.


Lead Learning & Development Specialist в EPAM Systems

работа

Город: Астана

Обязанности:

— консультироваться с бизнес-лидерами

— координировать комплексные программы обучения по развитию лидерских качеств

— контролировать эффективность обучения с помощью обратной связи и оценки по итогам занятий

— продвигать учебные программы по развитию лидерских качеств.

Требования:

— навыки координации проектов, программ и организации

— знание эффективных методов обучения и развития, включая понимание тенденций обучения и передовой практики

— уровень английского языка — B2-C1.


QA Intern — Functional testing в a1qa

Город: Алматы

Обязанности:

— анализ бизнес-логики

— функциональное тестирование приложений

— оценка качества на основе результатов тестирования и анализа качества.

Требования:

— базовые теоретические знания о жизненном цикле разработки программного обеспечения и методологиях

— понимание процесса тестирования, а также роли инженера по контролю качества

— средний уровень английского.


Старший специалист по автоматизации отчетов и процессов в Beeline

Город: Бишкек

Обязанности:

— организация и внедрение новых концепций и схем по сбору и анализа данных

— обеспечение круглосуточной доступности онлайн отчетов в информационных системах

— оптимизация, расширение и добавление дополнительных функций в ИС

— интеграция в информационные системы новых сетевых элементов технологической сети

— введение специализированных баз данных.

Требования:

— высшее профессионально-техническое образование

— знание дополнительных инструментов веб-аналитики: Google Analytics, Yandex Metrica

— понимание, как устроен интернет: DNS, TCP/IP

— понимание построение архитектуры IT монолит и микросервисы.


Intern в Ernst & Young

Город: Алматы

Обязанности:

— оказание помощи оценщику в проведении оценки основных средств

— посещение объектов для сбора технической информации об оцененных активах

— написание частей отчета об оценке.

Требования:

— аналитическая ориентированность с практическими знаниями пакета Microsoft Office.


Ревизор контрольно-ревизионного отдела в Arbuz.kz

Город: Астана

Обязанности:

— проводить ежедневные пересчеты

— ежедневная корректировка базы

— организация и проведение ежемесячных ревизии.

Требования:

— пунктуальность

— внимательность

— усидчивость, навык работы с документами.


Посткредитный менеджер в Freedom Finance

Город: Павлодар

Обязанности:

— привлечение клиентов

— организация презентаций

— выполнение задач, возложенных на Управление.

Требования:

— образование среднее, незаконченное высшее или высшее

— специальность: финансы, банковское дело, экономика.


Специалист технической поддержки в «Кондитерский Дом Куликовский»

Город: Бишкек

Обязанности:

— техническая поддержка пользователей

— работа с принтерами.

Требования:

— обучаемый

— желание развиваться в сфере IT

— опытный пользователь персонального компьютера.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стажировка #работа #вакансии #гдеработать #карьера
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Принципы управления Алексея Хегай: коммуникация и баланс между интересами сотрудников...
7314
Сотрудники Prime Mebel Group о том, как развиваться на работе и добиваться целей
5599
Кем работать в Грузии: няни, педиатры, ветеринары и еще 6 востребованных профессий
8856
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.