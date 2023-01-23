Beeline, EPAM Systems, Arbuz.kz: 7 открытых вакансий для студентов и стажеров без опыта работы

Собрали открытые вакансии для молодых специалистов без опыта работы.
Lead Learning & Development Specialist в EPAM Systems
Город: Астана
Обязанности:
— консультироваться с бизнес-лидерами
— координировать комплексные программы обучения по развитию лидерских качеств
— контролировать эффективность обучения с помощью обратной связи и оценки по итогам занятий
— продвигать учебные программы по развитию лидерских качеств.
Требования:
— навыки координации проектов, программ и организации
— знание эффективных методов обучения и развития, включая понимание тенденций обучения и передовой практики
— уровень английского языка — B2-C1.
QA Intern — Functional testing в a1qa
Город: Алматы
Обязанности:
— анализ бизнес-логики
— функциональное тестирование приложений
— оценка качества на основе результатов тестирования и анализа качества.
Требования:
— базовые теоретические знания о жизненном цикле разработки программного обеспечения и методологиях
— понимание процесса тестирования, а также роли инженера по контролю качества
— средний уровень английского.
Старший специалист по автоматизации отчетов и процессов в Beeline
Город: Бишкек
Обязанности:
— организация и внедрение новых концепций и схем по сбору и анализа данных
— обеспечение круглосуточной доступности онлайн отчетов в информационных системах
— оптимизация, расширение и добавление дополнительных функций в ИС
— интеграция в информационные системы новых сетевых элементов технологической сети
— введение специализированных баз данных.
Требования:
— высшее профессионально-техническое образование
— знание дополнительных инструментов веб-аналитики: Google Analytics, Yandex Metrica
— понимание, как устроен интернет: DNS, TCP/IP
— понимание построение архитектуры IT монолит и микросервисы.
Intern в Ernst & Young
Город: Алматы
Обязанности:
— оказание помощи оценщику в проведении оценки основных средств
— посещение объектов для сбора технической информации об оцененных активах
— написание частей отчета об оценке.
Требования:
— аналитическая ориентированность с практическими знаниями пакета Microsoft Office.
Ревизор контрольно-ревизионного отдела в Arbuz.kz
Город: Астана
Обязанности:
— проводить ежедневные пересчеты
— ежедневная корректировка базы
— организация и проведение ежемесячных ревизии.
Требования:
— пунктуальность
— внимательность
— усидчивость, навык работы с документами.
Посткредитный менеджер в Freedom Finance
Город: Павлодар
Обязанности:
— привлечение клиентов
— организация презентаций
— выполнение задач, возложенных на Управление.
Требования:
— образование среднее, незаконченное высшее или высшее
— специальность: финансы, банковское дело, экономика.
Специалист технической поддержки в «Кондитерский Дом Куликовский»
Город: Бишкек
Обязанности:
— техническая поддержка пользователей
— работа с принтерами.
Требования:
— обучаемый
— желание развиваться в сфере IT
— опытный пользователь персонального компьютера.