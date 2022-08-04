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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Beauty-блогеры из Центральной Азии. За кем следить в TikTok
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Сегодня в 17:45

Beauty-блогеры из Центральной Азии. За кем следить в TikTok

Если не любите читать скучные посты и смотреть длинные видео на YouTube, смотрите подборку TikTok-блогеров, которые снимают короткие и полезные beauty-обзоры.


Юлия

@juliapleace

Распаковки косметики, обзоры на парфюм, макияж и истории из жизни.


Назерке

@n.keneeva

Девушка создает классические и креативные варианты макияжа, образы на выход. Делится lifestyle-контентом.


Татьяна

@mua_tatiana

Макияж на все случаи жизни. А еще много веселья и танцев для хорошего настроения.


Ася

@asya_zhussip

Блог о макияже и косплее. Девушка создает яркие и запоминающиеся образы.


Нурик

@skin_delicious_kz

Нурик рассказывает про уход за кожей и правильные продукты для этого. Проверяет популярные бренды и делится рабочими методами поддержания здоровья кожи.


Назира

@dr.osmankanova

Врач-дерматолог, который доступным языком говорит о здоровой и красивой коже.


Алихан

@kasatka.robinsky

Блогер из Казахстана живет в Турции и работает визажистом. Блог о работе и жизни за рубежом.


Айжамал

@jamkin_donuts

Распаковки трендовой уходовой и декоративной косметики, создание макияжа на любой случай и lifestyle.


Галина

@galina.thomas

Галина ведет максимально эстетичный блог в стиле Pinterest. Чаще девушка выкладывает контент в Instagram.


Алина

@alinka_zaripova_
Девушка снимает короткие видео о моде и beauty-индустрии. Проверяет лайфхаки, показывает, как сделать макияж, как у звезд и делится новыми образами.

Узнайте первыми:

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#здоровье #красота #блог #tiktok #beauty
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.