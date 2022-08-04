Beauty-блогеры из Центральной Азии. За кем следить в TikTok

Если не любите читать скучные посты и смотреть длинные видео на YouTube, смотрите подборку TikTok-блогеров, которые снимают короткие и полезные beauty-обзоры.





Юлия

Распаковки косметики, обзоры на парфюм, макияж и истории из жизни.





Назерке

Девушка создает классические и креативные варианты макияжа, образы на выход. Делится lifestyle-контентом.





Татьяна

Макияж на все случаи жизни. А еще много веселья и танцев для хорошего настроения.





Ася

Блог о макияже и косплее. Девушка создает яркие и запоминающиеся образы.





Нурик

Нурик рассказывает про уход за кожей и правильные продукты для этого. Проверяет популярные бренды и делится рабочими методами поддержания здоровья кожи.





Назира

Врач-дерматолог, который доступным языком говорит о здоровой и красивой коже.





Алихан

Блогер из Казахстана живет в Турции и работает визажистом. Блог о работе и жизни за рубежом.





Айжамал

Распаковки трендовой уходовой и декоративной косметики, создание макияжа на любой случай и lifestyle.





Галина

Галина ведет максимально эстетичный блог в стиле Pinterest. Чаще девушка выкладывает контент в Instagram.





Алина

Девушка снимает короткие видео о моде и beauty-индустрии. Проверяет лайфхаки, показывает, как сделать макияж, как у звезд и делится новыми образами.