Beauty-блогеры из Центральной Азии. За кем следить в TikTok

Если не любите читать скучные посты и смотреть длинные видео на YouTube, смотрите подборку TikTok-блогеров, которые снимают короткие и полезные beauty-обзоры.
Юлия
@juliapleace
Распаковки косметики, обзоры на парфюм, макияж и истории из жизни.
Назерке
@n.keneeva
Девушка создает классические и креативные варианты макияжа, образы на выход. Делится lifestyle-контентом.
Татьяна
@mua_tatiana
Макияж на все случаи жизни. А еще много веселья и танцев для хорошего настроения.
Ася
@asya_zhussip
Блог о макияже и косплее. Девушка создает яркие и запоминающиеся образы.
Нурик
@skin_delicious_kz
Нурик рассказывает про уход за кожей и правильные продукты для этого. Проверяет популярные бренды и делится рабочими методами поддержания здоровья кожи.
Назира
@dr.osmankanova
Врач-дерматолог, который доступным языком говорит о здоровой и красивой коже.
Алихан
@kasatka.robinsky
Блогер из Казахстана живет в Турции и работает визажистом. Блог о работе и жизни за рубежом.
Айжамал
@jamkin_donuts
Распаковки трендовой уходовой и декоративной косметики, создание макияжа на любой случай и lifestyle.
Галина
@galina.thomas
Галина ведет максимально эстетичный блог в стиле Pinterest. Чаще девушка выкладывает контент в Instagram.
Алина
Девушка снимает короткие видео о моде и beauty-индустрии. Проверяет лайфхаки, показывает, как сделать макияж, как у звезд и делится новыми образами.
@alinka_zaripova_