BBC Learning English. Платформа, которая научит аутентичному и живому английскому языку

Как все началось

BBC Learning English — ресурс от известного телеканала BBC. С 1943 года платформа предлагает бесплатные аудио-, видео- и текстовые материалы людям по всему миру, которые изучают английский язык.

Команда BBC Learning English состоит из опытных продюсеров, писателей и специалистов по английскому языку. Они создают обучающий контент на основе материалов ВВС.





BBC Learning English — мультиплатформенный проект. Помимо сайта есть страницы в Instagram, Facebook, Twitter и YouTube-канал.

Об особенностях проекта

Каждый компонент курса может быть изучен отдельно. Это означает, что учащийся может выбрать для себя лучший способ обучения, пройдя полный курс или, следуя отдельным материалам.

Все курсы предназначены для работы на разных устройствах: смартфонах, планшетах, компьютерах. Это позволяет продолжать обучение в любом месте и в любое время. В тех случаях, когда у вас нет доступа к интернету, мобильное приложение позволяет скачивать видео, подкасты и их текстовую расшифровку заранее.

Площадка предоставляет доступ к обучающему контенту разного формата: от пятиминутных видео до часовых подкастов.

Про контент

BBC Learning English предлагает обучающимся цикл курсов от среднего уровня до продвинутого. Основной материал представлен в виде небольших роликов, например, 6 minute English. Для детей есть отдельные анимированные видео — stories for children.

Также на платформе можно найти курсы, которые посвящены английскому в разных сферах: в повседневной жизни, для студентов, для учителей, в бизнесе, в новостях.

На площадке также есть разделы, которые изучают отдельные аспекты английского языка: грамматику, произношение и словарный запас.

На YouTube-канале проекта больше 3,5 миллионов подписчиков, которые смотрят подкасты, разговорные шоу и live-трансляции. В Instagram контент состоит из коротких обучающих роликов, тестовых вопросов и вдохновляющих цитат на английском языке. На аккаунт подписано больше трех миллионов человек. А на странице в Facebook в комментариях к публикациям можно найти собеседников для практики.

Для кого

По данным площадки, BBC Learning English используют миллионы людей по всему миру — от Бангладеша до Латинской Америки.

Что дает людям

BBC Learning English позволяет учить английский язык всем желающим. Платформа дает доступ к десяткам уникальных курсов, каждый из которых позволяет понять, как устроен английский язык сегодня.





Альмира Апаскан, студентка





Когда я начала изучать английский язык самостоятельно, использовала разные ресурсы, такие как BBC learning English, Duolingo, LinguaLeo. Мне понравилось, что на BBC learning English много подкастов. В свое свободное время я могла прослушивать их и практиковать английский.

Я пользуюсь приложением и сайтом. Там удобный поиск по фильтру, все структурировано. Особенно мне нравится формат 6 minute English. Потому что за короткое время, там все четко и ясно объясняют. Хотелось бы, чтобы на сайте было еще больше материалов.





Асылай, студент

Когда я начала заниматься с BBC Learning English, мой уровень языка был еще низким. В то время у меня были проблемы с секцией listening. С этим мне помогли подкасты 6 Minute English from BBC. Это очень удобно — в каждом выпуске коротко и ясно обсуждаются разные темы. Я советую BBC Learning English тем, чей уровень английского языка pre-intermediate или Intermediate.