Барбадос станет первой страной, открывшей посольство в метавселенной

Островное государство Барбадос на востоке Карибского моря откроет цифровое посольство в метавселенной, созданной на децентрализованной платформе виртуальной реальности Decentraland.

Правительство островного государства реализует проекты и на некоторых других платформах Decentraland, включая Somnium Space и SuperWorld. В рамках проектов пользователям помогут искать и покупать виртуальную недвижимость, размещенную в виде NFT, создавать виртуальные посольства и консульства, получать электронные «визы» и строить «телепорты», которые перемещают аватары юзеров между различными мирами.

Барбадос планирует открыть цифровое посольство в январе, став первой страной, официально признавшей, что государство может владеть суверенной землей в виртуальной реальности.

Источник: daily.afisha.ru