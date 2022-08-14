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Банки в Узбекистане будут оформлять льготные кредиты для учебы на IT-курсах
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Сегодня в 10:34

Банки в Узбекистане будут оформлять льготные кредиты для учебы на IT-курсах

Кредиты для обучения по IT-специальностям в частных образовательных учреждениях будут выдаваться под процент, равный ставке ЦБ, сейчас — 15%. Максимальная сумма составит 65 БРВ — 19,5 миллионов сумов, срок — 4 года.

Учебный центр, в котором заемщик собирается проходить курсы, должен иметь статус резидента IT Park. Технопарк интегрирует реестр резидентов в сфере IT-образования с системами банков и госучреждений.

Получатель кредита на обучение может привлечь родственников с постоянным доходом либо других лиц как созаемщиков. Детям из семей, внесенных в реестр соцзащиты, не нужно будет поручительство или залог.

Также с 1 ноября молодые люди, учащиеся на IT-курсах, либо получившие сертификат об их окончании, не ранее чем за шесть месяцев до обращения, смогут получить займ на покупку компьютера. Сумма кредита составит до 25 БРВ 7,5 миллионов сумов. Фонд по поддержке государственной молодежной политики компенсирует часть процентов по кредиту, максимум — 1,5 ставки ЦБ, сейчас это 22,5%.

Источник: spot.uz

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#технологии #узбекистан #кредит #it #itparkuzbekistan
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