Банк «Точка» выпустил парфюм «Дух предпринимательства»

Банк для предпринимателей «Точка» и парфюмер Кристоф Лодамьель представили аромат «Дух предпринимательства», который, по задумке авторов, станет символом возврата бизнеса к нормальной жизни. Ранее Лодамьель сотрудничал с брендами Estée Lauder, Ralph Lauren и Clinique.

В июне выручка малого и среднего бизнеса вернулась к докарантинному уровню, регистрация сезонных бизнесов выросла в 2,4 раза по сравнению с маем, а арендные платежи в наиболее пострадавших отраслях увеличились на 51%.

Духи получат все клиенты «Точки», открывающие счета в августе при личной встрече с менеджером. В рекламе снялся актер Антон Лапенко, сыгравший все роли: от курьера до директора компании.

Парфюмер Кристоф Лодамьель ранее работал для таких брендов, как Trussardi, Estée Lauder, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Michael Kors и Clinique. В основу унисекс-аромата «Дух предпринимательства» автор заложил композицию из нот имбиря, розового перца, огурца, ревеня, шафрана, кедра, пачули, уда и сандалового дерева.

Источник: incrussia.ru