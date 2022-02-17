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Бангкок официально переименуют в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон
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Сегодня в 10:19

Бангкок официально переименуют в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

Королевский ученый совет Таиланда изменит официальное название столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Новое название Бангкока будет принято только после того, как его проверит специальный комитет. В будущем для обозначения города могут использоваться оба названия.

Совет также обновил в словаре международных географических названий написание стран и территорий, чтобы они «соответствовали текущей ситуации». Если название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон будет официально принято, то Бангкок заключат в скобки.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — это сокращенное официальное название города. В оригинале оно состоит из 20 слов или 158 букв. Его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название в мире.

Источник: daily.afisha.ru

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