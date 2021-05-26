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Балет, джаз-пикник и выставка: 7 мероприятий в Алматы и Нур-Султане, которые вас удивят
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Сегодня в 11:43

Балет, джаз-пикник и выставка: 7 мероприятий в Алматы и Нур-Султане, которые вас удивят

Алматы


Музыкальное выступление Парвиза Назарова

27 мая

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В ресторане «Музкафе» прозвучат любимые хиты «Белые облака», «Крестная мать», «Лети», «Райхон». Также гости вечера услышат новые произведения, написанные певцом за последние годы в сопровождении живой группы.

Адрес: пр. Абая, 117, Музкафе,

Контакты: 8727 258 37 77, 8776 258 37 77


«Лебединое озеро» со звездами Мариинского театра

30 мая

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«Лебединое озеро» — самая известная в мире балетная постановка, являющаяся одной из ярчайших достижений в мировой культуре. Сказочная история о царевне-лебеде и принце не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

Ведущие партии в спектакле исполнят звезды мирового балета, одна из самых востребованных балетных пар в мировой культуре, — ведущая балерина Мариинского театра России Екатерина Чебыкина и премьер Мариинского театра России Ксандер Париш.

Подробнее здесь.


Джаз-пикник «Счастливые поют»

30 мая

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Команда полюбившихся алматинцам музыкальных спектаклей: «Счастливые Поют», «Зовите Меня Джордж» и «Состояние Танго», устраивают для своих зрителей особенный праздник. На летней террасе Red Rhino Almaty будут исполнены любимые композиции из спектаклей под живой аккомпанемент лучшего джаз-бэнда – группы Jazz House.

Адрес: ул. О. Султангазина, 11/11, летняя терраса Red Rhino Almaty

Подробнее здесь.



Нур-Султан


Stand Up Big Open Mic

27 мая⠀

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Выступают участники таких шоу, как Открытый микрофон на ТНТ и Salem stand up. Комики ждут вас в столичном баре Hell&Heaven.

Контакты: 8707 194 09 08


Опера «Кармен»

29-30 мая

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Действие оперы разворачивается в Испании, в первой половине XIX века. В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка Кармен, заметно выделяющаяся среди других работниц сигаретной фабрики. В отличие от первоисточника, Бизе облагородил характер своей героини, подчеркнув в ней прямоту чувств и независимость поступков.

Кармен – фатальная женщина, свобода и любовь которой становятся разрушительной, как для того, кого она еще недавно любила, так и для нее самой.

«Историческое значение оперы не только в ее непреходящей художественной ценности, а и в том, что в ней впервые на подмостках оперной сцены была с таким мастерством обрисована драма простых людей, утверждающая этические права и достоинство человека...».

Подробнее здесь.


Выставка «Вырасти до неба»

с 30 мая по 30 июня

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В столице состоится дебютная персональная выставка-перформанс «Вырасти до неба» молодой художницы Айданы Минайдаровой и руководителя Дома современного танца «КреАтиV» Привезеновой Янины, при поддержке ОО Союза Художников г. Нур-Султан, Молодежного Объединения СХ.

Название выставки «Вырасти до неба» символизирует период взросления, а нотки наивности в самом выражении указывают на детский взгляд восприятия взрослой жизни. Поэтому основной идеей организации выставки послужили актуальные темы на все времена: материнство, детство, подростковый период.

На выставке будет представлено 15 картин в разных техниках: масло, акрил, акварель. Работы отличаются детальной и эмоциональной емкостью в раскрытии взглядов на тему периода взросления.

Для полноты восприятия смысла картин, на открытии выставки 29 мая, в коллаборации с руководителем Дома современного танца «КреАтиV», будет показан перформанс ее учеников.

Адрес: пр. Абая, 19, зал Союза Художников

Контакты: 8771 371 44 12, 8776 842 22 21


Балет «Собор Парижской Богоматери»

3 и 5 июня

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В балете «Собор Парижской Богоматери» совершенная красота классического танца, оттеняется острым гротеском, насыщенным современной пластикой. В этом монументальном трагическом спектакле также причудливо сочетаются суровая реальность и мрачная фантазия. И если в «Эсмеральде» ХIХ века был обязателен счастливый конец, то в спектакле сурового ХХ века в живых остается лишь одинокий несчастный Квазимодо.

Знаменитый модельер Ив Сен-Лоран, создавший костюмы к спектаклю, шокировал весь парижский бомонд, одев героиню в сокрушительное мини. В те годы мини-юбки лишь робко входили в моду. Но он был уверен, что именно в таком бело-лиловом платье-мини должна выходить покоряющая всех мужчин красавица Эсмеральда. И это была победа Ролана Пети и его команды постановщиков. «Собор Парижской Богоматери», почти сразу после премьеры, стал классикой мировой хореографии.

Подробнее здесь.

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