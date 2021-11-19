Baidu планирует запустить сервис роботакси в 100 городах к 2030 году

Китайский сервис роботакси Apollo Go, основанный технологическим гигантом Baidu, планирует начать работу в 65 городах к 2025 году и в 100 — к 2030 году. Новые запуски будут зависеть от того, получит ли Apollo Go лицензии от местных регулирующих органов. Сейчас сервис работает в пяти городах Китая.

Компания является крупнейшим поставщиком услуг робототехники в мире по количеству поездок. В третьем квартале Baidu выполнила 115 тысяч поездок. Автомобили сервиса проехали более 16 миллионов километров с использованием системы автономного вождения уровня L4.

Речь идет о поездках по обозначенным маршрутам в закрытых районах, а не по городским дорогам общего пользования.

Источник: incrussia.ru