Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
baidu-planiruet-zapustit-servis-robotaksi-v-100-gorodah-k-2030-godu
Baidu планирует запустить сервис роботакси в 100 городах к 2030 году
58
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:10

Baidu планирует запустить сервис роботакси в 100 городах к 2030 году

Китайский сервис роботакси Apollo Go, основанный технологическим гигантом Baidu, планирует начать работу в 65 городах к 2025 году и в 100 — к 2030 году. Новые запуски будут зависеть от того, получит ли Apollo Go лицензии от местных регулирующих органов. Сейчас сервис работает в пяти городах Китая.

Компания является крупнейшим поставщиком услуг робототехники в мире по количеству поездок. В третьем квартале Baidu выполнила 115 тысяч поездок. Автомобили сервиса проехали более 16 миллионов километров с использованием системы автономного вождения уровня L4.

Речь идет о поездках по обозначенным маршрутам в закрытых районах, а не по городским дорогам общего пользования.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#китай #такси #сервис #baidu #робомобиль
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Glovo запускает бесплатную доставку товаров из аптек и магазинов в Алматы
1776
Жители района «Сарыарка» получат больше места во дворах за счет мусорных контейнеров
1648
Новый интерактивный проект стартует в Астане
1786