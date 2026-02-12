Багдат Адилова о том, что такое эко-дизайн и как создавать пространства с заботой о человеке и планете

Ежегодно 5 июня в Казахстане отмечается День эколога. Это профессиональный праздник специалистов, которые трудятся в сфере охраны окружающей среды, а также всех тех, кто неравнодушен к экологическим вызовам страны. Примечательно, что эта дата совпадает со Всемирным днем окружающей среды, учрежденным ООН, и уже не воспринимается как формальная отметка в календаре.





Этот праздник — еще один повод задуматься о том, какую роль каждый из нас играет в сохранении баланса, бережного и ответственного отношения к природе в повседневной жизни. В условиях растущей урбанизации и климатических изменений вопрос экологии все чаще выходит за рамки специализированной повестки и затрагивает практически все сферы жизни.

Именно на пересечении личного выбора и профессионального подхода в последние годы формируется устойчивый интерес к эко-дизайну. Еще десятилетие назад он воспринимался как временный тренд, а в условиях современности он трансформировался в обязательный критерий для дизайнеров и домовладельцев, которые стремятся создать пространство с пользой как для человека, так и для планеты.

Подход, на котором основан эко-дизайн, продуман в аспекте экологичности и долговечности. Он включает использование возобновляемых материалов и энергосберегающих систем. При этом сохраняются, комфорт и эстетическая составляющая интерьера.

В этой статье мы пообщались с талантливым и неординарным дизайнером, членом Евразийского художественного союза Багдат Адиловой, которая уже много лет создает пространства с минимальным воздействием на окружающую среду. В своих футуристичных проектах она использует натуральные материалы, краски с низким содержанием летучих органических соединений, энергоэффективные системы освещения и вентиляции.

Багдат Адилова, дизайнер

Эко-дизайн не означает отказ от современных технологий в интерьере. Наоборот, технологии призваны стать невидимыми помощниками. Поэтому цель эко-дизайна — создание комфортабельных, технологичных и долговечных пространств, которые не требуют частой замены, экономят природные ресурсы и снижают потребление энергии. Когда мои клиенты понимают, что можно создать красивый и при этом экологичный интерьер, они не только меняют свое отношение к пространству вокруг себя, но и формируют новые ценности жизни.

Один из ярких и знаковых проектов Багдат — частная резиденция, где заказчик пожелал объединить инновации, современный дизайн и национальные элементы. Для решения поставленной задачи команда эксперта искала баланс между минимализмом, функциональностью и национальной культурной идентичностью и предложила уникальную концепцию.

Багдат Адилова, дизайнер

Нам удалось создать концептуальное пространство, в котором были использованы переработанная древесина, натуральный корковый материал и джут. Они придали интерьеру тепло и текстуру. Витражные окна позволили обеспечить много естественного света, а интеллектуальные датчики и светодиодные светильники снизили расход электричества.

Проект поддержал локальных производителей материалов для капитального строительства и кровли, отделочных материалов для вытяжки стен и заливки пола. Нетоксичные краски и смеси создали здоровую атмосферу и минимизировали аллергенную нагрузку, помогли внести вклад в сокращение углеродного следа. Эти решения наглядно продемонстрировали глобальное мышление дизайнера и подчеркнули ее профессиональный подход.

Багдат Адилова уделяет большое внимание и эмоциональной составляющей интерьера. Она убеждена, пространство может поддерживать человека эмоционально и в тот же момент наоборот — нагружать его.

«В современной жизни мы часто сталкиваемся с цифровой перегрузкой, стрессом. Поэтому грамотно спроектированный и реализованный дизайн-проект помогает человеку чувствовать себя безопасно и гармонично, не овлекает и не истощает», — делится она.

В 2022 году организаторы почетной международной премии People Awards International отметили профессиональную ответственность и вклад Багдат Адиловой за сохранение экологического баланса наградой в номинации «Дизайнер интерьера года в сфере эко-дизайна».

Багдат Адилова, дизайнер

Международные награды — это приятный и важный рубеж, момент внутренней фиксации, который дал мне понимание, что я на правильном пути. Но полученная награда не изменила мой подход к работе, напротив, усилила требовательность к себе. Я стала обращать еще больше внимания к деталям каждого дизайнерского решения. Потому что оценка на международном уровне словно прибавляет тебе ощущение ответственности за качество и профессиональный подход.

Однако главным качественным показателем работы остаются не титулы, а экологичные интерьеры, которые продолжают служить людям годами, сохраняя комфорт, эстетику и неравнодушие к окружающему миру.

В День эколога мы хотели еще раз подчеркнуть, экология начинается не только с глобальных решений, но и с того, как мы проектируем дома, в которых живем, и среды, в которых проводим большую часть своей жизни.

Автор: Жанна Кинжалинова, редактор weproject.media