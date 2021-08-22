Азиаты на Wall street. 6 историй соотечественников, которые работали в Нью-Йорке

Смайыл Макышов, инвестиционный аналитик, CedarStreet Capital @smaiylm





Смайыл родом из Алматы. Его родители доктора наук, а брат венчурный инвестор в США. Выбор брата повлиял и на парня — он увлекся программированием. Первый сайт Смайыл создал, будучи девятилетним ребенком. Далее учился в Англии и Philips Exeter Academy. Стал первым казахстанцем-выпускником школы. Теперь он работает в венчурной компании Cedar Street Capital и стал студентом Брауновского университета.

Эркин Адылов, основатель компании Behavox и управляющий хедж-фондом, Linkedin





Эркин в свое время работал аналитиком в Goldman Sachs. В 2014 году кыргызстанец основал компанию Behavox, которая занимается созданием программного обеспечения для защиты конфиденциальных данных компаний. Для предотвращения рисков крупные фирмы начали внедрять их ПО. В числе клиентов компании такие компании: Уолл-стриткак банк Jefferies, Danske Bank, фонд Schonfels StrategicAdvisors, инвестиционная компания Jordan Company и Softbank Vision fund.

Думан Ерканат, биржевой трейдер и инвестор, @duman_neo





Думан — этнический казах. Около семи лет жил в Денвере и учился в национальном американском университете по программе MBA. Парень стажировался в SMB Capital на Wall street, после чего основал DK Bull Trader onlineacademy, где обучает основам фондового рынка и трейдинга.

Тимур Тиленов, предприниматель и CEO Aitim Inc., Linkedin





Кыргызстанец из Оша. В старших классах учился в штате Орегон по программе ACCELS. После этого стал студентом факультета мировых языков в городе Ош, преподавал английский язык, поменял специальность на бизнес и менеджмент и работал в банковской сфере.

В 2014 году Тимур переехал в Нью-Йорк и вместе с другом основал Kyrgyz-American Consulting Company. Компания занимается иммиграционными правами, помогает с поиском работы, налогами и другими вопросами. Также предприниматель работал в Capital Funding на Wall Street консультантом малого и среднего бизнеса. Сейчас он является CEO Aitim Inc.

Айтмырза Эрнис уулу и Бексултан Абдырахманов, трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже, @beksultan.abdyrakhmanov









Аймырза и Бексултан родились и выросли в Ошской области. После школы оба недолго учились в Томском государственном университете, изучали forex-trading. В 2015 году парни переехали в штат Мэриленд в США, где пробовали себя в разных специальностях. Сейчас они работают на Нью-Йоркской фондовой бирже. Юноши работают командой, также обучают трейдингу и основам инвестирования.

Источники: forbes.kz, limon.kg