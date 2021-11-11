Азиатский банк поддерживает инвестиции частного сектора в развитие энергетики Узбекистана

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — АБИИ, одобрил кредит в размере $100 миллионов на реализацию энергетического проекта по строительству ТЭС мощностью 1 500 МВт с газовыми турбинами в Сырдарьинской области Республики Узбекистан. Это первый для АБИИ проект финансирования без суверенного обеспечения в Узбекистане, направленный на развитие отрасли высокопроизводительных газовых электростанций в стране.

Проект согласуется с планами правительства Узбекистана, по снижению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году, в сравнении с уровнями 2010 года.

Проект реализуется компанией ACWA Power, разработчиком, инвестором и оператором в сфере электроэнергетики, опресненной воды и производства водорода, осуществляющим свою деятельность на Ближнем Востоке, в Африке, в Центральной Азии и в Юго-Восточной Азии.

Проект согласуется с национальной стратегией Узбекистана и является частью Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана. План по достижению углеродной нейтральности к 2050 году Узбекистана также включает модернизацию газовых электростанций.

Использование передовых технологий также повлияет на эффективность использования воды и исправление ситуации с ее дефицитом в регионе, усугубившимся в результате климатических изменений. Ожидается, что технологии, внедренные в рамках проекта, позволят значительно снизить выбросы парниковых газов на единицу выработки электроэнергии по сравнению с коэффициентами выбросов текущей энергосистемы Узбекистана.