Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
aziatskiy-bank-podderzhivaet-investicii-chastnogo-sektora-v-razvitie-energetiki-uzbekistana
Азиатский банк поддерживает инвестиции частного сектора в развитие энергетики Узбекистана
61
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:57

Азиатский банк поддерживает инвестиции частного сектора в развитие энергетики Узбекистана

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — АБИИ, одобрил кредит в размере $100 миллионов на реализацию энергетического проекта по строительству ТЭС мощностью 1 500 МВт с газовыми турбинами в Сырдарьинской области Республики Узбекистан. Это первый для АБИИ проект финансирования без суверенного обеспечения в Узбекистане, направленный на развитие отрасли высокопроизводительных газовых электростанций в стране.

Проект согласуется с планами правительства Узбекистана, по снижению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году, в сравнении с уровнями 2010 года.

Проект реализуется компанией ACWA Power, разработчиком, инвестором и оператором в сфере электроэнергетики, опресненной воды и производства водорода, осуществляющим свою деятельность на Ближнем Востоке, в Африке, в Центральной Азии и в Юго-Восточной Азии.

Проект согласуется с национальной стратегией Узбекистана и является частью Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана. План по достижению углеродной нейтральности к 2050 году Узбекистана также включает модернизацию газовых электростанций.

Использование передовых технологий также повлияет на эффективность использования воды и исправление ситуации с ее дефицитом в регионе, усугубившимся в результате климатических изменений. Ожидается, что технологии, внедренные в рамках проекта, позволят значительно снизить выбросы парниковых газов на единицу выработки электроэнергии по сравнению с коэффициентами выбросов текущей энергосистемы Узбекистана.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #экология #инвестиции #энергия #азиатскийбанк
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
3D-маппинг-шоу продемонстрируют на стенах «Пирамиды»
1946
20 новых водохранилищ построят в Казахстане
1736
Новости на 6 февраля: конкурс Choreo 2019 и фестиваль фильмов о еде
1282