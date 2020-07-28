Азиатская Москва. Как этнические казахи и кыргызы живут в России

Арман Мусин, 29 лет, город — Москва, юрист, vk.com





О переезде

О деятельности

В Москве огромное количество возможностей для развития в любой сфере



О казахах в Москве

О планах

Нурсултан Абдуллаев, 28 лет, город — Москва, ведущий мероприятий и анонсер ММА, диктор, @ nurs_vegas1





О переезде



О деятельности



О кыргызах в Москве

В Москве ты живешь в ритме спортсмена, а в Кыргызстане можешь расслабиться



О планах

Асель Туралинова, 25 лет, город — Москва,​ визажист-бровист, @ wowkonfetka





О переезде



О деятельности

Развиваться в Москве непросто, так как здесь большая конкуренция



О казахах в Москве



О планах

Два года назад переехал в Москву, чтобы работать в этом городе.Жизнь в Екатеринбурге не особо отличается от жизни в столице. Но нужно понимать, что не все могут справиться с местным ритмом и другими проблемами.За небольшой период мне удалось добиться хороших результатов. Поэтому меня пригласили на работу в головной офис в Москве.Также в настоящее время совместно с коллегами мы активно реализуем проекты по киберстрахованию и различные интеграции с интернет-площадками.Местных не много, в основном это приезжие из других регионов России и Казахстана.Особенно в Москве. Мало кто из молодых людей здесь знает казахский язык или соблюдает традиции, но некоторые стараются это делать.Выбраться на историческую родину получается редко, мне бы хотелось бывать там чаще.Поэтому вся моя жизнь — детский сад, школа, университет, работа протекают в Москве.Начинал с клубных вечеринок, но со временем эта деятельность мне наскучила. Я занялся бизнесом: открывал рестораны, клубы.Я чувствую себя здесь как рыба в воде. Планирую запустить несколько бизнес-проектов.Их можно узнать по походке, манере речи, взгляду. В основном это приезжие. Кыргызы, которые родились в России, редко посещают кыргызские мероприятия, в основном общаются с местными.Даже здесь кыргызы делятся по областям, селам, годам рождения, сферам деятельности. Например, есть сообщество рестораторов, есть коммуна таксистов. Эти же сообщества организуют разные мероприятия. Например, в кыргызских клубах каждую ночь проходят вечеринки. Также есть люди, которые проводят сборы средств для помощи. Раньше я посещал все события в качестве организатора, помощника. Теперь прихожу туда как ведущий, медийная личность.Думаю, это тормозит развитие, мешает двигаться вперед. Особенно в Москве, где мы не должны диктовать свои условия. Нужно уважать местные правила и образ жизни, двигаться в ритме современных требований, становиться сильнее, умнее.. Теперь я бываю там реже, обычно по работе. В Москве ты живешь в ритме спортсмена, а в Кыргызстане можешь расслабиться. Поэтому в будущем я бы хотел жить там.После окончания колледжа уехала в Москву, чтобы помогать родителям. Сначала они не хотели меня отпускать, но я приняла решение и в 19 лет приехала в этот огромный город.Первое время было сложно, потому что все шло не так, как мне хотелось. Были случаи, когда мне не выдали зарплату за месяц работы, однажды у меня украли телефон. Но я не привыкла жаловаться на жизнь, поэтому к любой проблеме относилась как к задаче, которую нужно решить.Сейчас это мой дом, который я люблю.Пробовала себя даже в индустрии кино, у меня был опыт в съемках клипа, детектива и фильма с Данилой Козловским. Но я нашла себя в индустрии красоты.Это был новый опыт для меня, но студию пришлось закрыть из-за ситуации с пандемией. В планах открыть студию еще лучше.Нужно быть особенным, отличаться от других, сформировать особый подход к клиентам. Но самое важное — давать качественный результат. Когда людям нравится то, за чем они пришли, они обязательно вернутся.Как правило, большинство из них приезжие.Занята работой и увлечениями.