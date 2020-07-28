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Азиатская Москва. Как этнические казахи и кыргызы живут в России
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Сегодня в 19:50

Азиатская Москва. Как этнические казахи и кыргызы живут в России

Арман Мусин, 29 лет, город — Москва, юрист, vk.com


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О переезде


Я родился в городе Екатеринбург, получил там высшее юридическое образование. Два года назад переехал в Москву, чтобы работать в этом городе.

Адаптироваться к жизни в Москве было просто, поскольку я приехал сюда из другого мегаполиса. Жизнь в Екатеринбурге не особо отличается от жизни в столице. Но нужно понимать, что не все могут справиться с местным ритмом и другими проблемами.

О деятельности


В Екатеринбурге я работал на позиции юриста в страховой компании «ВСК». За небольшой период мне удалось добиться хороших результатов. Поэтому меня пригласили на работу в головной офис в Москве.

Арман Мусин.jpg

В компании я отвечаю за полное юридическое сопровождение специальных видов страхования, а именно за направление страхования гражданской, профессиональной ответственности. Также в настоящее время совместно с коллегами мы активно реализуем проекты по киберстрахованию и различные интеграции с интернет-площадками.

В Москве огромное количество возможностей для развития в любой сфере


В Москве огромное количество возможностей для развития в любой сфере.


О казахах в Москве


В Москве живет около 20-30 тысяч казахов. Местных не много, в основном это приезжие из других регионов России и Казахстана.

казахи Москва.jpg

Вопросы казахских традиций, культуры и языка неоднозначны. Особенно в Москве. Мало кто из молодых людей здесь знает казахский язык или соблюдает традиции, но некоторые стараются это делать.

Несмотря на то, что я родился и вырос в России, я всегда самоопределялся как казах. Выбраться на историческую родину получается редко, мне бы хотелось бывать там чаще.

О планах


Профессиональное развитие в столице.

Нурсултан Абдуллаев, 28 лет, город — Москва, ведущий мероприятий и анонсер ММА, диктор, @nurs_vegas1


Нурсултан Абдуллаев.jpg

О переезде


Я родился в Кыргызстане, но, когда мне было два года, родители переехали в Москву. Поэтому вся моя жизнь — детский сад, школа, университет, работа протекают в Москве.

У меня российское гражданство, но я говорю на кыргызском языке и представляюсь как кыргыз.


О деятельности


По образованию я инженер-программист, но со студенческих лет работаю ведущим мероприятий. Начинал с клубных вечеринок, но со временем эта деятельность мне наскучила. Я занялся бизнесом: открывал рестораны, клубы.

Нурсултан.jpg

Сейчас профессионально занимаюсь ведением культурных и спортивных мероприятий, объявляю и анонсирую бойцов ММА, веду праздничные события.

Москва — город возможностей. Я чувствую себя здесь как рыба в воде. Планирую запустить несколько бизнес-проектов.


О кыргызах в Москве


В Москве живет много кыргызов. Их можно узнать по походке, манере речи, взгляду. В основном это приезжие. Кыргызы, которые родились в России, редко посещают кыргызские мероприятия, в основном общаются с местными.

Кыргызская диаспора в Москве — большая, но не такая сплоченная. Даже здесь кыргызы делятся по областям, селам, годам рождения, сферам деятельности. Например, есть сообщество рестораторов, есть коммуна таксистов. Эти же сообщества организуют разные мероприятия. Например, в кыргызских клубах каждую ночь проходят вечеринки. Также есть люди, которые проводят сборы средств для помощи. Раньше я посещал все события в качестве организатора, помощника. Теперь прихожу туда как ведущий, медийная личность.

В Москве ты живешь в ритме спортсмена, а в Кыргызстане можешь расслабиться


Я уважаю наши традиции, но не одобряю соблюдение некоторых из них. Думаю, это тормозит развитие, мешает двигаться вперед. Особенно в Москве, где мы не должны диктовать свои условия. Нужно уважать местные правила и образ жизни, двигаться в ритме современных требований, становиться сильнее, умнее.

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О планах


В детстве мы приезжали в Кыргызстан каждый год. Теперь я бываю там реже, обычно по работе. В Москве ты живешь в ритме спортсмена, а в Кыргызстане можешь расслабиться. Поэтому в будущем я бы хотел жить там.

В ближайших планах пройти курсы теле- и радиовещания и попробовать себя в этой сфере, а также реализовать бизнес-проекты в сфере общепита.

Асель Туралинова, 25 лет, город — Москва,​ визажист-бровист, @wowkonfetka


Асель Туралинова.jpg

О переезде


Я родилась в городе Оренбург. После окончания колледжа уехала в Москву, чтобы помогать родителям. Сначала они не хотели меня отпускать, но я приняла решение и в 19 лет приехала в этот огромный город.

В Москве я живу с 2014 года. Первое время было сложно, потому что все шло не так, как мне хотелось. Были случаи, когда мне не выдали зарплату за месяц работы, однажды у меня украли телефон. Но я не привыкла жаловаться на жизнь, поэтому к любой проблеме относилась как к задаче, которую нужно решить.

Москва — это город больших возможностей. Сейчас это мой дом, который я люблю.


О деятельности


Первый год я работала в самых разных местах с тяжелым графиком. Пробовала себя даже в индустрии кино, у меня был опыт в съемках клипа, детектива и фильма с Данилой Козловским. Но я нашла себя в индустрии красоты.

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Сначала работала в найме, а в январе этого года открыла студию красоты. Это был новый опыт для меня, но студию пришлось закрыть из-за ситуации с пандемией. В планах открыть студию еще лучше.

Также я освоила профессию бровиста и теперь обучаю этому ремеслу желающих.

Развиваться в Москве непросто, так как здесь большая конкуренция


Развиваться в Москве непросто, так как здесь большая конкуренция. Нужно быть особенным, отличаться от других, сформировать особый подход к клиентам. Но самое важное — давать качественный результат. Когда людям нравится то, за чем они пришли, они обязательно вернутся.


О казахах в Москве


У меня много знакомых казашек в Москве. Как правило, большинство из них приезжие.

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Казахи в Москве часто собираются на мероприятиях, но у меня нет времени на их посещение. Занята работой и увлечениями.


О планах


В планах открыть салон красоты и шоу-рум, больше путешествовать.

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