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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Азербайджанский рэп: 7 известных исполнителей
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Сегодня в 10:50

Азербайджанский рэп: 7 известных исполнителей

AiD, @orkhanzeynalli


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Источник фотографии: facebook

AiD — популярный музыкант и рэпер. Свою музыкальную карьеру начал в 2007 году.

AiD — первый хип-хоп-исполнитель Азербайджана, получивший более одного миллиона просмотров на YouTube. Сейчас живет в США.

OD, @od.synaps


OD.jpg

OD — рэпер, автор песен, битмейкер и продюсер. Сооснователь хип-хоп-лейбла Synaps Production. Записывает треки в коллаборациях с другими азербайджанскими артистами.

Xpert, @xpertagram


Xpert.jpg

Xpert — популярный рэпер в Азербайджане. Свой первый альбом выпустил в 2011 году. В 2020 году выпустил несколько синглов.

Paster, @paster.blessed


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Paster — хип-хоп-исполнитель сотрудничал с рэперами Xpert, Uranus, OD. В 2020 году выпустил свой третий альбом Bina.

Pranga, @prangamania


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Pranga — азербайджанский рэпер. Его трек на клип Nargin вошел в тренды YouTube, сейчас видео набрало три миллиона просмотров.

WhoSein, @whoseinmusic


WhoSein.jpg

WhoSein — рэпер, режиссер. Исполняет треки в стиле trapsoul. Пишет музыку с командой из России и Украины.

BahramG, @bahramg_


 Bahram G.jpg

BahramG — рэпер, автор песен. В 2019 году выпустил альбом OMG, который стал успешным не только в Азербайджане. Трек «Тихо» попал в российский чарт iTunes.

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#азербайджан #исполнители #рэперы #хипхоп
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