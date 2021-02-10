Азамат и Айгерим Жумагали о том, как найти работу в Малайзии и переехать с 3 детьми

Айгерим Жумагали, 33 года, город — Куала-Лумпур, сооснователь сети детских центров и частных детских садов @cmgkids.kz, @aigerim__zhumagali

Азамат Жумагали, 37 лет, город — Куала-Лумпур, сооснователь сети детских центров и частных детских садов @cmgkids.kz, директор по маркетингу BuildEasy Solutions, @azamat.zhumagali





О переезде

Айгерим. Мы с супругом Азаматом и тремя сыновьями переехали из Нур-Султана в Куала-Лумпур в августе 2019 года. Живем в стране вечного лета уже почти два года.

Мы планировали переезд за рубеж несколько лет. Азамат учился в США в средней школе по обмену и получил степень магистра наук в области инновации и технологии Бостонского университета. Я выпускница КИМЭП, в старших классах и в студенчестве ездила на курсы в Великобританию и на стажировку в Штаты. Когда мы работали вместе, часто ездили в зарубежные командировки. Жизнь за границей привлекала своим ритмом и уровнем жизни. Поэтому, когда Азамату предложили работу в качестве директора по маркетингу в агентстве недвижимости в Малайзии, мы приняли решение переехать за новым опытом.

Еще одна причина в том, что в 2019 году старшему сыну пришла пора идти в школу. Мы изучали варианты частных международных школ в Нур-Султане, но они были дорогими. За эти же деньги мы решили обучить сразу троих детей в англоязычной среде, где круглый год одна температура, много зелени и тропический климат.





Ранее мы были знакомы с Юго-Восточной Азией. По работе бывали в Малайзии, приезжали в гости к родным в Сингапур, отдыхали в Таиланде. Удивлялись и радовались тому, в каких иностранных школах учатся наши племянницы, в каком климате они живут.

Об адаптации и сложностях

Айгерим. К переезду заранее не подготовиться, но можно все проанализировать и грамотно обдумать. Было страшно и рискованно переезжать с тремя детьми. Но в результате мы довольны возможностями, которые нам открываются здесь.

В начале было сложно адаптироваться к смене климата. Также нужно было решить такие вопросы, как поиск квартиры, школы, машины, покупка мебели, обустройство быта, адаптация детей к школе и новому языку. Налаживание жизни с нуля — не для слабых. Но это того стоит.

Малайзия — это красивейшая страна, комфортная для переезда







Сейчас дети начали говорить и читать на английском языке. С радостью ходят в школу. Завели друзей. Они здоровы, избавились от вечных простуд. Мы купаемся в бассейне, играем на улице, гуляем в парках.

Малайзия — это красивейшая страна, комфортная для переезда. Здесь приемлемые условия для аренды жилья и привлекательные цены в международных школах и университетах. Налоги невысокие, а зарплаты соответствуют уровню жизни. Востребованные специальности: IT, инженеры, архитекторы, дизайнеры, маркетологи, учителя, риелторы, фотографы, видеографы, гиды. Можно легко и недорого путешествовать в другие страны Юго-Восточной Азии.





В Куала-Лумпуре удивительно дружно уживаются три разные национальности: малайцы, индусы и китайцы. Много торговых центров, обилие еды на любой вкус и цвет — рай для гурманов. Жители страны предпочитают питаться вне дома, тем более покушать в небольших местных заведениях выходит дешевле. Но мы в основном готовим дома, потому что острое, сладкое, жареное не подходит для детей. Еще в городе есть ресторан «Астана».

Советы для людей, которые планируют переехать в Малайзию:

— вы должны четко знать, для чего хотите переехать

— необходимо все распланировать заранее: есть ли у вас достаточные средства для жизни, чем вы будете заниматься, где будут учиться ваши дети, где вы будете жить

— важно запастись терпением, не паниковать. Хороший настрой и знание языков вам помогут

— полезно подписаться во все группы экспатов в Facebook, там всегда можно получить дельные советы.

О развитии и карьере

Айгерим. По профессии я маркетолог и экономист, Азамат — инженер-металлург. После рождения первенца мы открыли семейный бизнес в сфере образования в Нур-Султане. Сейчас продвигаем франшизу детского центра. Также работаем над разными проектами в Малайзии: образование, инвестиции в недвижимость и консалтинг. Я веду блог в Instagram, пишу о семье и о жизни за рубежом.

Азамат. Я нашел работу в Малайзии, когда находился в Казахстане. Искал вакансии на LinkedIn и других сайтах вроде HeadHunter. В результате предложение по трудоустройству получил вследствие нетворкинга — через сестру и зятя, которые живут в Сингапуре. Весь процесс переговоров занял три месяца.

Найти работу за рубежом не сложно, главное, быть профессионалом своего дела





Найти работу за рубежом не сложно, главное, быть профессионалом своего дела, уметь продать свою экспертность. Так или иначе мы продаем только свой существующий опыт. Важно обладать прокачанными hard skills. Также обязательно нужно развивать soft skills. Считаю, пропорция 60 на 40 в пользу hard skills — самая оптимальная.

Пандемия внесла свои коррективы. Границы Малайзии закрыты, почти год у нас нет продаж недвижимости иностранцам, поэтому мы развиваем новый проект. Пригодился мой опыт ведения бизнеса, мы запускаем стартап — платформу продажи вторичной недвижимости в один клик.





Из-за климатических условий люди в Малайзии расслабленные. Местные люди особенно неторопливы. Поэтому, в отличие от Нур-Султана, решения тут принимаются дольше. Сначала это раздражает, поэтому нужно запастись терпением.

О планах

Азамат. У меня уже был опыт жизни за рубежом, но переезд с детьми — другая история. Адаптация детей далась сложно, хоть они адаптируются даже быстрее, чем взрослые. Считаю, что такой опыт — это колоссальный стресс, но он укрепляет дух и твой внутренний стержень. Помогает проверить ваши отношения на прочность.

Выход из зоны комфорта расширяет границы, делает вас сильнее. За рубежом можно надеяться только на свои силы.

Дети расширяют свои горизонты развития и познания мира. У них появляются большие перспективы, новые возможности с международным образованием.