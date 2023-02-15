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Айжан Асемова о переезде в Алматы, вдохновляющем окружении и преодолении страхов
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Сегодня в 13:45

Айжан Асемова о переезде в Алматы, вдохновляющем окружении и преодолении страхов

Познакомились с Айжан Асемовой и узнали о том, с чего начался ее блог, о переезде и жизни в Алматы, и о планах на будущее.


Айжан Асемова, 25 лет, город — Алматы, блогер, @aijanasemova_

Айжан Асемова

О себе


Я блогер-динозавр. Когда-то давно мы вместе с подругой Эльданой начали снимать видео и вайны. Со временем блог развивался. Я принимала участие в съемках для магазинов, а затем для крупных брендов. Никогда не стремилась к популярности, но рада, что все так сложилось. Не так давно переехала из Бишкека в Алматы.

Люблю спорт, пробовала самые разные виды тренировок. С подругой и тренером Татьяной мы даже запускали три спортивных марафона.

Когда я начала заниматься спортом, сразу перешла на правильное питание. Соблюдала строгую диету, исключила сладкие и мучные продукты. Результат был потрясающий: кожа стала идеальная, тело подтянулось, выделились скулы, ключицы, появилось много энергии. Но у меня случались срывы, когда я на несколько месяцев выпадала и ела вредную пищу. Со временем поняла, что срывы бывают. Не нужно себя корить. Главное — возвращаться в привычный режим. Помнить, что без правильного питания не будет результата. Важно быть дисциплинированным, чтобы получить здоровое и сильное тело.

Айжан Асемова

После переезда в Алматы мое окружение изменилось. Теперь, помимо общения с друзьями детства из Бишкека, я часто знакомлюсь с новыми талантливыми людьми. Мне нравится постоянно расширять круг знакомств теми, кто не видит перед собой преград и идет к целям. Такие личности вдохновляют, подталкивают к тому, чтобы им соответствовать. Поэтому, если я понимаю, что мне есть о чем поговорить с человеком, стараюсь поддерживать с ним связь. Знаю, что мы можем не только обмениваться друг с другом информацией, но и создать что-то крутое.

Раньше я боялась рисковать, много думала обо всем, переживала, что у меня что-то не получится. Но за последние месяцы страхи исчезли. Я готова придумать и тут же воплотить любую идею. Не сомневаюсь в себе. Открыта к любым предложениям. Понимаю, что страхи нас тормозят, но любую ошибку можно исправить. Поэтому нужно всегда идти туда, где страшно.

Слушаю, читаю и смотрю


Я меломан. Люблю разную музыку: от Скриптонита до Ареты Франклин. Недавно исполнила мечту — приобрела виниловый проигрыватель и первую пластинку Marvin Gaye. Я даже училась играть на гитаре, барабанах, фортепиано.

Люблю ходить в кино или, когда есть время, посмотреть дома хороший триллер, например, «Достать ножи» либо интересную драму. Мой любимый фильм — «Вторая жизнь Уве». Еще нравятся комедии, мотивационные фильмы.

Приучаю себя к тому, чтобы читать книги хотя бы 10 минут в день. Часто это бизнес-литература или познавательные книги.

блогер

В Казахстане много талантливых исполнителей: Dequine, Yenlik Моldanazar. Я слушаю всех. Мне нравится история Liili. Мы давно знакомы, и когда я услышала песню Hot, она мне сразу понравилась. Круто, когда люди занимаются творчеством и результаты их работы попадают в топы.

Нравится местное кино. Впечатлили сериалы «5:32», SHEKER, фильм «Пацанская история».

В Кыргызстане тоже много талантливых ребят, но не у всех есть возможность и поддержка, чтобы выйти на новый уровень. Импонирует творчество ULUKMANAPO, Мирбека Атабекова. Крутые проекты делает 1.1 Studio. Я даже принимала в них участие.

Кто и что вдохновляет


Я наблюдаю за разными людьми. Меня вдохновляют их достижения, исполнение целей. В моменты, когда лень что-то делать, такие истории могут поднять меня с дивана.

Этот год я решила посвятить своему развитию, обучению

Этот год я решила посвятить своему развитию, обучению. А затем с новыми знаниями буду создавать новые проекты.

Где провожу свободное время


Я обожаю ездить в горы. В Кыргызстане люблю горнолыжный комплекс «Чункурчак», этно-комплекс «Супара». В Бишкеке люблю ресторан Chef, кафе тайской кухни Baan Baan, кафе японской кухни Furusato.

Я уже два раза ездила на «Шымбулак». Впервые встала на лыжи девять лет назад вместе с Эльданой. На второй день катания друзья оставили меня на высокой горе, и от безысходности я встала и поехала. В планах научиться кататься на сноуборде.

Алматы

В Алматы мне нравится просто гулять по городу. Люблю заведения — Cafeteria, Afisha.

Еще в Алматы куча ивентов. В первое время я отказывалась от приглашений, боялась выйти из своей зоны комфорта. Но со временем менеджер заставил меня посещать разные мероприятия, и мне понравилось. Оказывается, в этом нет ничего страшного. Ты приходишь, общаешься с интересными людьми, что-то снимаешь, знакомишься с крутыми брендами. Теперь стараюсь не упускать такие возможности, заводить новые знакомства, наполняться знаниями.

Где что купить


Я не шопоголик. Редко хожу по магазинам и не знакома со всеми брендами. Но недавно была в магазине грузинского бренда Avtandil. Еще мне нравится одежда казахстанского бренда Vimana.

Совет, который изменил мою жизнь


Иди туда, где страшно.

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#блогер #алматы #бишкек #2any1 #айжанасемова
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