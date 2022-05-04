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Айторе Жолдаскали снял клип на песню QONYRATBAY FAM и jeltoksan
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Вчера в 10:15

Айторе Жолдаскали снял клип на песню QONYRATBAY FAM и jeltoksan

Казахстанский режиссер Айторе Жолдаскали, снявший популярный веб-сериал Sheker, выпустил новый клип.



Ролик записан на песню от QONYRATBAY FAM и jeltoksan под названием MEMO.

Источник: instagram.com

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