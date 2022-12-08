Айсултан Сеитов, Аскар Ильясов, Макс Шишкин: что нового посмотреть на YouTube

Собрали новые интересные выпуски прошедшей недели, которые вышли на YouTube. В тексте есть видео и от weproject.







Креативный Бишкек Куда идти диджитал номаду в столице Кыргызстана





А вы знаете куда идти диджитал-номаду в Бишкеке? В этом выпуске мы расскажем про интересные места столицы Кыргызстана: сеть креативных хабов Ololo, атмосферное кафе КОМЬЮНИТИ, сообщество развивающее культуру и искусство ILGERI, а также «золотой квадрат» Бишкека.





Айсұлтан Сеитов: ҚАШ, Жаңа Қазақстан, 1986 (Dope soz 44)





Гость выпуска — режиссер Айсултан Сеитов. Говорят о недавно вышедшем фильме Айсултана «ҚАШ», о самом ашаршылық’е, о природе зла и о том, как важно в погоне за амбициями и достижениями не растерять то, что для тебя на самом деле важно.





Макс Шишкин: Кино, дебютный фильм, работа с крупными артистами |EsquirePodcast





В новом выпуске Esquire Podcast режиссер, клипмейкер Максим Шишкин. Ведущие поговорили с ним о качестве кино в СНГ, обсудили популярные проекты, расспросили о работе с Би-2, Jah Khalib и Иваном Дорном.





АСКАР ИЛЬЯСОВ: о казахском языке, культуре отмены, «любви к славянкам» и правильном расстоянии





Ведущий и гость выпуска говорят не только о новостях в профессиональной и личной жизни, но и о насущных вопросах.





Jah Khalib — Доча | ПРЕМЬЕРА ТРЕКА





Новый хит от артиста, который уже покоряет музыкальные чарты, посвящен его новорожденной дочери.





Кана, Аскар и Ержан: классика Зamandas





Кана, Ержан и Аскар говорят о роли Аскара в российском и казахстанском кинематографе, Чемпионате Мира по футболу, формате Late Night Show, татуировках, роли подкаста Зamandas в жизни ведущих, жизни с родителями.





Асқар Ілиясов | Жаңа түнгі студияда





И еще одно интервью с Аскаром Ильясовым! Здесь он пробует говорить на казахском.





Ayree | Oilai Berme (cover version) | Yeski taspa





Новое музыкальное шоу на канале ARTJAQ. Здесь артисты поют на казахском языке любимые песни.





Жахан Утарғалиев: Үйді 60 миллионға саттым!





Новое интервью от Динары Сатжан на казахском языке.





Ulytau — Jumyr Kylysh | OYU Live





Новое музыкальное видео от OYU Live. В гостях Ulytau.