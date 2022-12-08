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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Айсултан Сеитов, Аскар Ильясов, Макс Шишкин: что нового посмотреть на YouTube
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Сегодня в 17:45

Айсултан Сеитов, Аскар Ильясов, Макс Шишкин: что нового посмотреть на YouTube

Собрали новые интересные выпуски прошедшей недели, которые вышли на YouTube. В тексте есть видео и от weproject.

Креативный Бишкек Куда идти диджитал номаду в столице Кыргызстана


А вы знаете куда идти диджитал-номаду в Бишкеке? В этом выпуске мы расскажем про интересные места столицы Кыргызстана: сеть креативных хабов Ololo, атмосферное кафе КОМЬЮНИТИ, сообщество развивающее культуру и искусство ILGERI, а также «золотой квадрат» Бишкека.


Айсұлтан Сеитов: ҚАШ, Жаңа Қазақстан, 1986 (Dope soz 44)


Гость выпуска — режиссер Айсултан Сеитов. Говорят о недавно вышедшем фильме Айсултана «ҚАШ», о самом ашаршылық’е, о природе зла и о том, как важно в погоне за амбициями и достижениями не растерять то, что для тебя на самом деле важно.


Макс Шишкин: Кино, дебютный фильм, работа с крупными артистами |EsquirePodcast


В новом выпуске Esquire Podcast режиссер, клипмейкер Максим Шишкин. Ведущие поговорили с ним о качестве кино в СНГ, обсудили популярные проекты, расспросили о работе с Би-2, Jah Khalib и Иваном Дорном.


АСКАР ИЛЬЯСОВ: о казахском языке, культуре отмены, «любви к славянкам» и правильном расстоянии


Ведущий и гость выпуска говорят не только о новостях в профессиональной и личной жизни, но и о насущных вопросах.


Jah Khalib — Доча | ПРЕМЬЕРА ТРЕКА


Новый хит от артиста, который уже покоряет музыкальные чарты, посвящен его новорожденной дочери.


Кана, Аскар и Ержан: классика Зamandas


Кана, Ержан и Аскар говорят о роли Аскара в российском и казахстанском кинематографе, Чемпионате Мира по футболу, формате Late Night Show, татуировках, роли подкаста Зamandas в жизни ведущих, жизни с родителями.


Асқар Ілиясов | Жаңа түнгі студияда


И еще одно интервью с Аскаром Ильясовым! Здесь он пробует говорить на казахском.


Ayree | Oilai Berme (cover version) | Yeski taspa


Новое музыкальное шоу на канале ARTJAQ. Здесь артисты поют на казахском языке любимые песни.


Жахан Утарғалиев: Үйді 60 миллионға саттым!


Новое интервью от Динары Сатжан на казахском языке.


Ulytau — Jumyr Kylysh | OYU Live


Новое музыкальное видео от OYU Live. В гостях Ulytau.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.