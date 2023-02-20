Айнур Рахимова о том, как увеличить прибыль компании в 1000 раз и за год написать книгу о построении бизнеса

11 февраля в MEGA Silk Way состоялась презентация нашумевшей книги «Бизнес триумфатор», автор которой казахстанский предприниматель и бизнес-тренер №1 в Казахстане — Айнур Рахимова.

Мы решили узнать у Айнур, как вести бизнес, совмещать его с семьей и добиваться высоких результатов.

Айнур Рахимова, бизнес-коуч, основатель BGC и YES Exchange, автор книги «Бизнес триумфатор»





О себе

Я родилась в Алматы, но мне посчастливилось пожить в разных регионах Казахстана. В Алматы я снова вернулась, когда поступала в университет КИМЭП.

С 19 лет я помогала папе с его бизнесом. Именно там и научилась вести документооборот. А после того, как вышла замуж и родила первого ребенка, открыла свое агентство по страхованию. Во время второго декрета мне захотелось чего-то нового, поэтому я занялась бизнесом мужа по обмену валют. Это была начальная стадия YES Exchange, когда оборот не превышал еще 400 000 тенге. Мне пришлось самостоятельно изучить много разных моментов в валютном бизнесе.

Но это не было делом для души, поэтому через некоторое время я стала работать менеджером по продажам в международной консалтинговой компании, где за полгода стала директором представительства. Именно там я научилась консалтингу, всем бизнес-процессам и финансовым моделям. Практики было много, потому что больше 100 компаний прошли через мои руки. Через некоторое время я запустила свой №консалтинговый бизнес BGC.

Когда начинаешь консалтинговый бизнес, тебе нужен кейс, поэтому мои бывшие работодатели с радостью согласились на то, чтобы стать моими первыми клиентами. С помощью их поддержки я впоследствии смогла выстроить правильные бизнес-процессы и в YES Exchange. Сегодня компании YES Exchange 26 лет, ее оборот составляет больше 1 000 000 долларов, а прибыль с моим приходом выросла в 1000 раз.





Я пришла к тому, что лучше развивать одно масштабное дело, поэтому я углубилась в развитие YES Exchange и BGC. В бизнесе обмена валюты мы зарабатываем деньги, а во втором проекте я реализую свою собственную миссию — преподавать.

Выстраивая бизнес, я посетила много тренинговых компаний и за семь лет достигла того финансового уровня, к которому всегда стремилась.

О личном

Для того, чтобы находиться в балансе между бизнесом и личной жизнью — освобождайте себя от операционного погружения в бизнес. Надо делегировать и учиться доверять работу сотрудникам.

Мой рутинный день в Алматы начинается в 06:30 утра, я собираю детей в школу. Когда остаюсь одна, медитирую, иногда успеваю читать, потом собираюсь и еду на работу. На работе я разбираюсь с CRM-системой, точечно решаю вопросы с коллегами и разбираю финансовые отчеты. Работу в офисе я стараюсь решать до четырех-пяти часов вечера, чтобы провести вечер с семьей.

Мой муж рад, что я что-то делаю, всегда развиваюсь и получаю новые знания. Он поддерживает меня в любых начинаниях, а я всегда спрашиваю у него совета, если с чем-то не могу справиться.

За последнее время больше всего мне запомнился момент презентации моей книги «Бизнес триумфатор», которая состоялась в ноябре прошлого года в Алматы. Именно тогда я поняла, что мечты сбываются, и мне стало даже немного страшно от осознания того, что я все могу. Эта история о том, что я сама своими руками все это создала и прошла определенные этапы в жизни. Но тут напрашивается следующий вопрос: «А что ты хочешь делать дальше?». Так я нашла новую мечту на ближайшие пять лет, где у меня есть третий ребенок, где мои старшие дети счастливы и есть более масштабный бизнес с огромным оборотом.





Быть бизнесвумен и управлять людьми — это мужская энергия, поэтому, чтобы не забывать о своем женском начале, я посещаю женские тренинги. Именно на тренингах я наполняюсь энергией и восстанавливаюсь. Иногда мы с мужем летаем отдыхать вдвоем, чтобы не забывать о том, что мы есть друг у друга.

О книге

Я больше семи лет провожу тренинги по бизнесу, и у меня накопилось много материала для предпринимателей малого бизнеса, который я решила собрать воедино. Так и родилась книга «Бизнес триумфатор», которую я написала за год.

Мой материал подходит тем, кто хочет открывать и развивать бизнес. Книга написана так, что даже маленький ребенок сможет ее прочесть.





Книга важна для того, чтобы структурировать в голове пошаговые действия по направлению к своей бизнес-цели. Так как у любого начинающего бизнесмена в голове хаос. Я облегчаю этот тернистый путь.

Следующие мои книги будут иметь более конкретные темы, например, меня интересует ритейл в Казахстане. Потому что у меня есть опыт в этом направлении, и мне есть, что сказать.

Книга — доступный инструмент для любого человека. Вы можете читать ее в любом месте, в любое время и спокойно воспринимать информацию, рефлексируя. Если есть возможность, то можно посещать тренинги.





Мои тренинги направлены на управленцев компаний. Я рассказываю об инновационных бизнес-моделях, о технологиях и мышлении управляющего. Важно работать с внутренней составляющей предпринимателя или управляющего, чтобы достичь результата в бизнесе.

Могу дать один совет всем предпринимателям — меняйте мышление и ничего не бойтесь.

Обучаясь у экспертов с жизненным опытом, вы можете обрести бесценную мудрость, способную изменить вашу жизнь в лучшую сторону. А наблюдение за тем, как они с легкостью применяют свои знания, может вдохновить на создание бизнеса. С такими сильными наставниками рядом вы сможете двигать свою жизнь в положительном направлении, обрести уверенность и стойкость, а также совершать ошибки, не опасаясь осуждения. Таким хорошим наставником может стать хорошая книга.