RUS
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Айнаш Чильдебаева о древней ДНК Центральной Азии и работе профессора антропологии в США
Айнаш Чильдебаева выросла в Алматы, участвовала в биологических олимпиадах, а потом уехала изучать генетику в США. Защитила докторскую по адаптации людей к высокогорью в Перу, сходила на Базовый лагерь Эвереста с научным проектом, работала постдокторантом в Германии и теперь руководит собственной лабораторией в Техасском университете в Остине. Айнаш рассказала, как через древнюю ДНК изучают историю Центральной Азии, чем отличается американская PhD-система от постсоветской, и почему готовность к переездам — обязательное условие карьеры в науке.


Айнаш Чильдебаева, город — Остин, профессор антропологии в Техасском университете в Остине, @ainashch


О себе

Я родилась и выросла в Алматы, в семье врачей. С детства увлекалась биологией и участвовала в олимпиадах. Наукой занялась во время учебы на бакалавриате, так как в то время работала в лаборатории. Тогда же увлеклась генетикой и посвятила карьеру исследованиям в этой области.

Сегодня я работаю профессором антропологии в Техасском университете в Остине: преподаю студентам-бакалаврам, веду исследования в лаборатории, руковожу проектами, веду менторство для PhD-студентов и бакалавров. Работа интересная, но местами интенсивная — нужно часто переключаться с задачи на задачу.

О научных исследованиях

Я занимаюсь исследованиями в сфере генетики. Одно из направлений работы группы — изучение древней истории Центральной Азии через призму древней ДНК. Работаю совместно с археологами и генетиками, чтобы понять, как формировался генетический состав разных групп региона — от древности до наших дней. Также работала над проектами по древней генетике Европы и Южной Америки в период постдокторантуры в Германии.

Моя докторская работа была на тему адаптации к высокогорным местностям в Перу. Я несколько раз ездила в Перу для сбора образцов. Также ходила на Базовый лагерь Эвереста в рамках проекта по адаптации к гипоксии — низкому уровню кислорода.

О науке в Казахстане

Наука в Казахстане развивается, и изменений много. Появляется новое поколение ученых, которым интересна история страны и корни народа. Много молодых людей, свободно говорящих на английском и занимающихся программированием, а это важно в современной науке.

В американской системе образования привлекает свобода выбора. Есть PhD-программы, где докторанты сами выбирают тему проекта и работают в том направлении, которое им близко. Такой подход позволяет молодым ученым заниматься независимой наукой уже на уровне докторантуры.

Рекомендации молодым ученым


Не бойтесь идти в науку, пробовать новое и делать по-своему. Если есть интерес и усердие, можно добиться многого.

В науке хватает трудностей, которые людям со стороны бывают непонятны. Ученые часто переезжают: контракт закончился — новое место может оказаться в другом городе или другой стране. Работа в науке — узкоспециализированная, и найти новое место в том же городе получается не всегда. К этому нужно быть готовым.

Проекты в науке длятся годами, иногда десятилетиями. Нужно уметь двигать их вперед, не теряя интереса.

Важно иметь рядом человека, с кем можно посоветоваться — ментора, коллегу, маму.

