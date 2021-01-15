AWEX Almaty. Как торгово-экономическое представительство Бельгии в Казахстане содействует сотрудничеству между двумя странами

Айжан Мусаканова, торгово-экономический советник Бельгии в РК





Айтолкын Ильясова, менеджер по связям и развитию бизнеса





О торгово-экономическом представительстве Бельгии в Казахстане и ЦА

Бельгия — это федеральное государство, состоящее из сообществ и регионов. Властные полномочия в Бельгии не централизованы, как в Казахстане, а распределены:

— в компетенции Федерации входят вопросы, касающиеся всех граждан Бельгии, а именно: международные дела, оборона, правосудие, финансовая система, частично социальная защита и здравоохранение

— в компетенции сообществ входят образование, культура, социальное обеспечение детей и молодежи и отдельные аспекты здравоохранения

— и каждый из трех регионов Бельгии — Валлония, Фландрия и Брюссельский столичный регион — компетентны устанавливать отношения с зарубежными странами в рамках решаемых ими вопросов, поэтому внешняя торговля — одна из основных сфер их компетенции.





Валлонское агентство по экспорту и инвестициям AWEX — Wallonia Export-investment Agency — государственная организация, созданная в 1998 году, которая представляет внешнеторговые интересы региона Валлония. В компетенции AWEX входят вопросы содействия и поддержки экспорта валлонских компаний, а также привлечение иностранных инвестиций в Валлонию. Агентство действует по принципу «одного окна» для заинтересованных иностранных инвесторов.

Торгово-экономическое представительство Бельгии в Казахстане AWEX Almaty было открыто в Алматы в 2007 году. В юрисдикцию AWEX Almaty входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно существующей в Бельгии межрегиональной договоренности, AWEX Almaty представляет интересы не только валлонских компаний, но также и компаний фламандского и брюссельского регионов, поскольку эти регионы не располагают собственными представительствами в Центральной Азии.

Торгово-экономическое представительство Фландрии называется Flanders Investment&Trade, а представительство брюссельского региона — HUB Brussels.





Чем занимается АWEX Almaty

АWEX Almaty занимается продвижением Бельгии и ее экспортного потенциала, финансовой поддержкой, предоставлением общего обзора, а также поиском информации о потенциальных партнерах на рынках Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

АWEX Almaty оказывает индивидуальное сопровождение компаний-экспортеров благодаря сети региональных центров, расположенных в Бельгии, и офисам торгово-экономических советников, функционирующим на пяти континентах. AWEX Almaty — один из таких торгово-экономических офисов.

АWEX Almaty ежегодно организует экономические многоотраслевые бизнес-миссии для заинтересованных бельгийских компаний. Так, в июне 2019 года прошла бельгийская экономическая бизнес-миссия в Казахстане и Кыргызстане. Компании-участницы посетили Бишкек, Алматы и Нур-Султан и провели около 240 двусторонних B2B-встреч.





В ноябре 2020 года в рамках приглашения покупателей в Бельгию прошли B2B-встречи в онлайн-формате в сфере технологий для устойчивого развития. Со стороны Казахстана участвовали Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана, а также компании-члены ассоциации KazWaste, ТОО «Фабрика нетканых материалов S.M.F.-System», и ТОО «Эко-Техникс».

Помимо торгово-экономических вопросов офис AWEX Almaty также курирует вопросы в сфере культурно-образовательного сотрудничества. И в 2020 году в рамках Франкофонной весны при поддержке Посольства Королевства Бельгия в Нур-Султане прошел показ бельгийского фильма «Слепая зона (Angle mort)» с дегустацией бельгийских вафель и шоколада в Алматы, выставка «Тур Бельгии в комиксах» и официальное открытие Уголка французского языка в Северо-Казахстанской областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова в Петропавловске. А также совместно со школой-гимназией БЭСТ Петропавловска был проведен конкурс детского рисунка среди школьников на тему «Бельгия, бельгийские комиксы и вода».

А в честь празднования Международного дня учителя французского языка 26 ноября 2020 года наше агентство совместно с Посольством Королевства Бельгия в Нур-Султане и Ассоциацией преподавателей французского языка Казахстана приняли участие в составе жюри в конкурсе видеоуроков Restez-calme et enseignez le français («Сохраняйте спокойствие и продолжайте преподавать французский»), подготовленных преподавателями французского языка из разных городов Казахстана.

О сотрудничестве между Бельгией и Казахстаном

Бельгия во всем мире славится производством ковров, синтетических ковровых покрытий и высокотехнологичных ткацких станков, располагая экспертизой и ноу-хау по всему циклу текстильного производства. На территории СЭЗ «Оңтүстік», расположенной в Шымкенте, находятся предприятия ТОО «Назар Текстиль» и ТОО «Бал Текстиль» (первый поставщик IKEA в РК), специализирующиеся в производстве ковровых изделий. Предприятия используют бельгийские станки компании Van de Wiele, известной своими разработками и интеграцией инновационных текстильных систем в производство качественных напольных покрытий, домашнего текстиля, технического текстиля и тканей. На рынке Казахстана уже больше 20 лет активно работают такие дистрибьюторы, как ТОО Alimp group и Idea Decor, компании, импортирующие бельгийские ковры и напольные покрытия.





Также Бельгия известна и своим производством медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. Например, компания Ion Beam Applications SA (IBA), специализирующаяся в области протонной терапии, дозиметрии, радиофармацевтических растворов и промышленной стерилизации. В 2013 году в Институте ядерной физики, расположенном под Алматы, установлен циклотрон Cyclone-30 компании IBA, благодаря которому сегодня его Научно-технический центр радиохимии и производства изотопов регулярно производит и поставляет в медицинские учреждения республики различные радиофармпрепараты, используемые для диагностики и лечения различных заболеваний на ранних стадиях.

Бельгия — рекордсмен по количеству сортов пива. В стране производится почти тысяча его разновидностей. ЮНЕСКО признала пивоваренную культуру Бельгии частью нематериального культурного наследия человечества. Среди импортеров и дистрибьюторов бельгийского пива — компания ТОО Aniri Group, которая является официальным дистрибьютором известных бельгийских пивоварен, продукцию которых можно продегустировать в таких барах, как All Saints Bar, Fuller's pub, Harat’s Irish Pub. Также на казахстанском рынке работают такие компании, как ТОО «Казахстанская пивная компания» и ТОО Caravan Beverage Group.





Бельгия знаменита производством шоколада, который стал настоящим культурным феноменом и практически главным достоянием страны. Самыми популярными и вкусными брендами Бельгии, на долю которых приходится основное производство, считаются Marcolini, Galler Chocolatier, Guylian, Leonidas, Neuhaus, Wittamer, The Mary chocolatier. У казахстанцев также имеется возможность попробовать высококачественную продукцию бренда Leonidas в фирменных бутиках в Алматы и в Нур-Султане.

О планах

Осенью 2021 года мы планируем организовать многоотраслевую экономическую миссию бельгийских компаний в Казахстан и Узбекистан совместно с коллегами из представительства AWEX в Москве, в чью юрисдикцию входит Узбекистан. Главная тема предстоящей миссии — «Окружающая среда», что определяет основной состав компаний бельгийской делегации, предлагающих соответствующие технологии в сфере зеленой энергетики.







В текущем году планируются мероприятия по приглашению покупателей из Казахстана в Бельгию, одно из которых пройдет онлайн в мае. Будут организованы двусторонние B2B-встречи с бельгийскими производственными компаниями в таких сферах, как биотехнологии, пищевые добавки, медицинское оборудование, фармацевтические и терапевтические компании, исследовательские центры. В конце ноября предполагается проведение такого же мероприятия на тему «Циркулярная экономика». В случае стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в мире казахстанские компании-участницы поедут на B2B-встречи в Бельгию.



AWEX Almaty планирует проведение совместных с Посольством Бельгии и Ассоциацией преподавателей французского языка Казахстана культурных мероприятий в рамках ежегодного празднования Франкофонной весны.

Материал подготовлен при поддержке Торгово-экономического представительства Бельгии в РК (AWEX).



Торгово-экономическое представительство готово проконсультировать и помочь в установлении контактов с бельгийским бизнесом в случае заинтересованности казахстанских предпринимателей.





