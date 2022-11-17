Автолюбители Алматы, Астаны и Бишкека об автоклубах Центральной Азии и их деятельности

Познакомились с участниками автоклубов Центральной Азии и узнали, что объединяет участников таких городских сообществ.





Анастасия Лут, 26 лет, город — Алматы, основатель @autoclub.life.speed





Как все началось





Я увлекаюсь машинами уже восемь лет. В Казахстане много автолюбителей, есть автоклубы, и их достаточно много, но оригинальных и увлекательных мало.

Про автоклуб





Наш клуб под названием Life Speed Autoclub был открыт совсем недавно — в начале 2022 года.

Цель клуба — организация интересных дальних выездов и изучение красивых мест в наших краях.

Мы предлагаем общение как на сходках, так и в онлайн-чате. Члены клуба всегда готовы помочь друг другу и на дороге, и в обычной жизни.

Об участниках сообщества





Люди у нас замечательные. Мы ценим каждого участника. Нас объединяют общие интересы, выезды, встречи и общение.

Чтобы присоединиться к нам, достаточно быть из города Алматы, иметь хорошее чувство юмора, желание общаться и быть легким на подъем. Марка автомобиля значения не имеет.

Как сообщество влияет на город





Мы организуем интересные поездки, изучаем наш регион и знакомим с ним новых участников.

Талантбек Уулу Рустам, город — Бишкек, руководитель автоклуба @w220club.kgz





Как все началось





Я люблю автомобили, особенно классику от Mercedes представительского класса S500 в кузове W220.

В 2018 году мне пришла идея объединить любителей этой модели и создать сообщество водителей. Сегодня нас уже более 150 человек.

Про автоклуб





Миссия нашего сообщества — создавать образ правильного водителя, законопослушного и добросовестного, с которого можно взять пример. Еще одна цель — развитие в городе автомобильной культуры.

Об участниках сообщества

В клубе состоят абсолютно разные люди: директора ведущих компаний, врачи, студенты. Нас объединяют общие цели, миссия и мышление. Все ребята готовы помочь друг другу. Если один из участников попадает в неприятную ситуацию на дороге, к нему на помощь выезжает человек пять.



Могу с гордостью сказать, что участники нашего сообщества неравнодушны, всегда готовы протянуть руку помощи. Мы не раз становились победителями разных дисциплин среди автоклубов.

Внутри сообщества активным участникам выдаются благодарственные письма.

Как сообщество влияет на город





Мы активно участвуем в жизни города, раз в квартал устраиваем благотворительные акции и помогаем детским домам. Каждый день думаем, что можем сделать для Бишкека. Наше сообщество активно поддерживает чистоту и периодически выезжает в горы, устраивая субботники.

Саулет Сакенов, город — Астана, член клуба NOMAD 4x4, @dr.saulus





Как все началось





Все началось давно, в 2013 году. Я попал в команду сотрудников Назарбаев университета, которая начинала новый проект Qazaq Geography. В рамках этого проекта мы организовывали научную экспедицию в Улытау. Нужны были подготовленные автомобили, опытные водители и штурманы.

Экспедиция прошла замечательно, но автомобилей не хватало. По возвращению домой я продолжил поиски людей. Так познакомился с костяком джиперов, которые в будущем стали мне и друг другу близкими друзьями.

Про автоклуб





В Казахстане много клубов, которые по-доброму конкурируют друг с другом. Основное разделение происходит по маркам автомобилей. Например, клуб «Ниссан Патрол», «Тойота 4Раннер», 105 — тут Toyota Land Cruiser 105, Hammer club, «Деллика клуб».

Также есть клубы по интересам и регионам. К примеру, в Астане клуб «Целина». Есть Карагандинский клуб «Кочевник», Джип-клуб «Тараз», Bro Travel, «Клуб УАЗ Патриот».

Я состою в клубе NOMAD 4x4. У нас есть свой неформальный штаб. Это беседка во дворе хостела с таким же названием, где мы собираемся и планируем наступающий сезон.

Об участниках сообщества

В нашем клубе 112 человек. Все они замечательные люди со своими достоинствами и недостатками.

Как говорит Канат Сагнаев, руководитель автоклуба NOMAD 4x4: «Ты собрал настолько близких по духу бродяг, что до сих пор они тесно общаются, обогащаются знаниями и в любой момент готовы ввязаться в авантюру».

Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. Там мы публикуем отчеты о путешествиях, иногда пишем о наличии свободных мест в экипажах, просим о помощи или сообщаем о радостях путешествия.

Как сообщество влияет на город





Автоклубы в Казахстане часто собираются на соревнования, благотворительные акции или для совместных выездов на природу.

Главное качество наших людей — они никогда не мусорят. И я призываю всех убирать за собой, а также и за другими.