Aviata.kz презентовала новые возможности для казахстанских туристов

Николай Мазенцев и директор ж/д направления Ербол Бостанов поделились последними новостями, презентовали новые для рынка путешествий продукты. Анализируя динамику рынка, пожелания и отзывы потребителей, команда сервиса разработала ряд решений для удобства планирования путешествий по авиа и ж/д направлениям.

В ходе мероприятия был презентован уникальный продукт для казахстанского рынка — рассрочка и кредит на авиабилеты. Aviata.kz стала первой в стране, кто предлагает туристам такую опцию. Оформить билет в рассрочку пользователь может на 3 месяца, а в кредит — на 6, 9 или 12 месяцев. Это позволяет пользователям приобретать билеты на комфортных условиях и иметь больше возможностей для путешествий.

Команда рассказала о новой услуге Superflex, гарантирующей возврат 90% от стоимости билета, которая распространяется в том числе и на невозвратные тарифы. Стоимость услуги составляет всего 10% от суммы билета. На данный момент решение доступно для покупки билетов авиакомпаний Air Astana, Scat и Qazaq Air, но в планах расширить этот список до всех перевозчиков.

Для удобства пользователей Aviata.kz внедрила возможность оплаты с помощью сервиса Apple Pay.

Для туристов, предпочитающих железнодорожное сообщение, также доступны новые услуги, в числе которых возможность возврата ж/д билетов онлайн.

Команда сервиса разработала услугу по пересадкам в ж/д направлении, которая помогает найти оптимальное решение, если прямое сообщение с пунктом назначения отсутствует.