Aviasales.uz запускает проект для туристического бизнеса в Узбекистане

Aviasales.uz запускает социальный проект «Открой Узбекистан» для поддержки малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Это платформа для потенциальных туристов, где они в пару кликов смогут найти всю необходимую информацию для планирования путешествия в Узбекистан.

Гиды, туроператоры и хозяева гостевых домов из городов Узбекистана могут бесплатно разместить информацию о себе и своем предложении на сайте проекта.

Организаторы берут на себя привлечение пользователей и продвижение сайта на своей платформе в Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Украине и Беларуси.

Пользователи сайта смогут выбрать продолжительность тура и найти подходящие предложения, жилье, авиабилеты, а также всю необходимую информацию о городах и достопримечательностях.

К участию приглашаются гиды, гостевые дома, организаторы туров по Узбекистану.

Дедлайн подачи заявок — 12 июля.

Заявки в свободной форме можно отправить на почту [email protected].

Участие в проекте бесплатное. Проект осуществляется при поддержке Ravnaq bank.

Источник: spot.uz