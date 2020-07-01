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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Aviasales.uz запускает проект для туристического бизнеса в Узбекистане
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Сегодня в 09:42

Aviasales.uz запускает проект для туристического бизнеса в Узбекистане

Aviasales.uz запускает социальный проект «Открой Узбекистан» для поддержки малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Это платформа для потенциальных туристов, где они в пару кликов смогут найти всю необходимую информацию для планирования путешествия в Узбекистан.

Гиды, туроператоры и хозяева гостевых домов из городов Узбекистана могут бесплатно разместить информацию о себе и своем предложении на сайте проекта.

Организаторы берут на себя привлечение пользователей и продвижение сайта на своей платформе в Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Украине и Беларуси.

Пользователи сайта смогут выбрать продолжительность тура и найти подходящие предложения, жилье, авиабилеты, а также всю необходимую информацию о городах и достопримечательностях.

К участию приглашаются гиды, гостевые дома, организаторы туров по Узбекистану.

Дедлайн подачи заявок — 12 июля.

Заявки в свободной форме можно отправить на почту [email protected].

Участие в проекте бесплатное. Проект осуществляется при поддержке Ravnaq bank.

Источник: spot.uz

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#путешествия #туризм #узбекистан #aviasales
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