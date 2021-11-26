Авиарейс Алматы — Дели возобновят 16 декабря

Казахстан возобновляет регулярные рейсы Алматы — Дели с частотой три раза в неделю.

Казахстанский авиаперевозчик «Эйр Астана» с 16 декабря возобновляет регулярные рейсы в столицу Индии. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на Airbus A320.

Вылет рейса из Алматы состоится в 07.50, прибытие в Дели — в 11.10. Обратный рейс из Дели — в 12.20 с прибытием в Алматы в 16.40. Продолжительность рейса в одну сторону составит три часа 50 минут. Стоимость билетов в экономклассе в обе стороны, включая аэропортовые, топливные и другие сборы, начинается от 234 755 тенге, в бизнес-классе — от 453 419 тенге.

Источник: tengritravel.kz