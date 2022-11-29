Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
aviakompaniya-vietjet-air-zapuskaet-pryamye-reysy-iz-uzbekistana-vo-v-etnam
Авиакомпания VietJet Air запускает прямые рейсы из Узбекистана во Вьетнам
55
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:46

Авиакомпания VietJet Air запускает прямые рейсы из Узбекистана во Вьетнам

С 26 декабря 2022 по 23 марта 2023 авиакомпания VietJet Air запускает прямые авиарейсы по маршруту Камрань — Ташкент — Камрань.

Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных суднах A-330 вместимостью 367 пассажиров. На первом этапе рейсы будут выполняться на чартерной основе один раз в неделю. Параллельно ведутся переговоры по запуску регулярных рейсов между Узбекистаном и Вьетнамом.

VietJet Air — интернациональный лоукостер и первая частная авиакомпания, созданная во Вьетнаме со штаб-квартирой в городе Хошимине.

Источник: uzdaily.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #ташкент #вьетнам #авиарейсы #авиакомпания
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Мобильное приложение для доставки цветов запустил маркетплейс Cvety.kz
1414
В Астане открылся детский военно-спортивный лагерь CS:GO
4325
Какие авиарейсы будут субсидироваться в 2018 году
1656
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.