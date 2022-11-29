Авиакомпания VietJet Air запускает прямые рейсы из Узбекистана во Вьетнам

С 26 декабря 2022 по 23 марта 2023 авиакомпания VietJet Air запускает прямые авиарейсы по маршруту Камрань — Ташкент — Камрань.

Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных суднах A-330 вместимостью 367 пассажиров. На первом этапе рейсы будут выполняться на чартерной основе один раз в неделю. Параллельно ведутся переговоры по запуску регулярных рейсов между Узбекистаном и Вьетнамом.

VietJet Air — интернациональный лоукостер и первая частная авиакомпания, созданная во Вьетнаме со штаб-квартирой в городе Хошимине.

Источник: uzdaily.uz