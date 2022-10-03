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Авиакомпания Jazeera Airways начала полеты из Эль-Кувейта в Наманган
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Сегодня в 10:34

Авиакомпания Jazeera Airways начала полеты из Эль-Кувейта в Наманган

1 октября в 6:32 самолет кувейтской авиакомпании Jazeera Airways приземлился в Намангане. Борт Airbus A321, открывший новое направление полетов в Узбекистан: Эль-Кувейт — Наманган — Эль-Кувейт, по традиции встретили водной аркой.

Регулярные рейсы будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Jazeera Airways — вторая национальная авиакомпания Кувейта со штаб-квартирой в международном аэропорту с собственным терминалом. Специализируется на недорогих авиаперелетах.

Источник: uzdaily.uz

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