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Авиакомпания Air New Zealand установит кровати в эконом-классе
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Сегодня в 10:23

Авиакомпания Air New Zealand установит кровати в эконом-классе

Авиакомпания Air New Zealand запустит самолеты с капсулами в эконом-классе, в которых можно будет путешествовать лежа. Первые полеты запланированы на 2024 год.

Концепцию Skynest разрабатывали и тестировали пять лет. Самолеты оборудуют двумя рядами двухъярусных кроватей. В общей сложности будет шесть полноразмерных спальных отсеков.

Кровати установят на Boeing 787-9 Dreamliner, они будут дополнением к обычным сиденьям.

В Air New Zealand отмечают, что за четыре часа использования капсулы придется внести дополнительную плату к билету эконом-класса.

Источник: incrussia.ru

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