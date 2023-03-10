«Аватар: Путь воды» выйдет в «цифре» 28 марта

Научно-фантастическую ленту Джеймса Кэмерона выпустят в сервисах Amazon Prime Video, Apple TV+, Vudu и Movies Anywhere — с тремя часами бонусных материалов.

В «цифровую» версию картины также войдет три с лишним часа бонусных материалов, в которых авторы расскажут о мире Пандоры и производственном процессе ленты.

По состоянию на начало марта 2023 года «Аватар: Путь воды» занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов в историю — его сборы превысили отметку в 2,28 миллиарда долларов.

Источник: dtf.ru