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AV Frontiers инвестировала в иссык-кульский пансионат ololoAkJol
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Сегодня в 11:12

AV Frontiers инвестировала в иссык-кульский пансионат ololoAkJol

Инвестиционная компания AV Frontiers и ololo group 9 апреля подписали соглашение о долгосрочном финансировании пансионата ololoAkJol сроком на 5 лет.

AV Frontiers — кыргызстанская инвестиционная компания, акционерами которой являются финансовая компания Frontiers и инвестиционная компания AV Ventures, США. Она выступает мостом между инвестиционным фондом Central Asia Impact Fund, учрежденным компанией ACDI/VOCA, и предприятиями малого и среднего бизнеса в центрально-азиатском регионе.

Это первая сделка AV Frontiers в Кыргызстане, и вторая — в Центральной Азии. Цель финансирования — поддержка бизнеса в сфере туризма и развитие сектора креативной экономики в Центральной Азии. Инвестиционные средства будут направлены на второй этап трансформации ololoAkJol: обновление номерного фонда и подготовку к переходу на круглогодичный формат работы.

AV Frontiers будет инвестировать в компании, работающие в Кыргызской Республике, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Партнеры компании получат доступ к долгосрочному капиталу и технической поддержке, что позволит улучшить позиции и даст возможности для роста и развития. AV Frontiers может финансировать сельское хозяйство, пищевую и легкую промышленность, информационные и коммуникационные технологии, туризм, а также финансовый сектор. Компании могут получить инвестиции до 500 тысяч долларов США, минимальная сумма — 100 тысяч долларов США.

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#бизнес #кыргызстан #инвестиции #ololo
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