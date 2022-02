Астрономы составили карту четверти неба с 4,4 млн объектов, включая галактики и черные дыры

Комплекс радиотелескопов LOFAR — Low Frequency Array, помог международной группе ученых создать более точную карту Северного небесного полушария. Она отображает слабоизученные участки Вселенной в динамике. Используя данные, полученные устройствами, астрономы смогли охватить более 25% неба.

A treasure trove of new discoveries as incredible new image revealing 4.4 million galaxies is made public; the newest @LOFAR data release is made public today and reveals an astonishingly detailed radio image: https://t.co/IdXtlO5eCj pic.twitter.com/qqWWb3rTIt