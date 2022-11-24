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Астана попала в список лучших интеллектуальных городов мира
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Сегодня в 10:37

Астана попала в список лучших интеллектуальных городов мира

Независимые эксперты Z/Yen подготовили шестой выпуск рейтинга интеллектуальных центров Smart centres index — SCI 6. Это список мест, которые привлекательны для инвестирования в технологии, науку, энергетические системы, машинное обучение, финансовые технологии. В рейтинг впервые попала Астана: столицы Казахстана заняла 64 место.

Таким образом, Астана оказалась в рейтинге выше Рима — 65 место, Варшавы — 67 и Москвы — 68. Первые же места заняли Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Сан-Франциско и Гонконг.

Во время сбора информации эксперты исследовали способность глобальных коммерческих центров создавать, развивать и внедрять технологии. Шестой выпуск рейтинга составлялся с использованием 138 инструментальных факторов. Эти макропоказатели предоставляются Всемирным банком, исследовательским и аналитическим подразделением Economist Group, а также ООН.

Всего был исследован 131 коммерческий и финансовый центр. Полная версия доступна по ссылке.

Источник: digitalbusiness.kz

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