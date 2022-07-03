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Астана и Алматы вошли в топ-100 лучших студенческих городов мира
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Сегодня в 10:11

Астана и Алматы вошли в топ-100 лучших студенческих городов мира

Компания Quacquarelli Symonds опубликовала рейтинг самых лучших студенческих городов мира QS Best Student Cities 2023.

Столица Казахстана попала в этот рейтинг впервые, обогнав Голд-Кост, Австралия, Каир, Египет и Лестер, Великобритания. Алматы уже был в этом рейтинге за 2022 год, однако, только на 105 месте. На сегодняшний день южная столица обогнала Дарем, США, Анкару, Турция и Кейптаун, ЮАР.

Всего в рейтинге участвуют 140 городов. В топ-3 оказались Лондон, Великобритания, Мюнхен, Германия и Сеул, Южная Корея.

При оценке города во внимание принимают различные критерии, среди которых интернациональный характер студенческого сообщества, толерантность общества к другим культурам, экология, экономический уровень жизни, уровень безопасности.

Также в городе должно быть не менее двух университетов, которые попали в мировой рейтинг вузов QS World University Rankings.

Источник: informburo.kz

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