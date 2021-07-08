Astana Hub, Yandex и Kolesa Group: 9 вакансий для маркетологов и PR-специалистов

Сферы PR и маркетинга приобретают все большую востребованность на трудовом рынке. Мы подготовили список самых креативных вакансий в крупных компаниях.
Алматы
Маркетолог в MEGOGO.NET
Требования:
— опыт работы маркетологом от 3 лет
— понимание работы маркетинговых инструментов
Обязанности:
— реализация маркетинговой стратегии в странах Центральной Азии
— постановка ТЗ и контроль их выполнения, внедрение их в работу
— планирование бюджета по рекламным кампаниям
Условия:
— возможности для развития
— крутые корпоративы.
PR & SMM Manager в Chocofamily
Требования:
— опыт ведения социальных сетей: FB, VK, Instagram, Twitter, OK, Youtube, Tik Tok
— наличие кейсов с успешными результатами работы
Обязанности:
— разработка SMM и PR стратегий, контент-плана
— выстраивание и координация работы партнерских агентств
Условия:
— офис с бесплатным спортзалом
— HDP (Hero Development Plan) — программа развития для каждого сотрудника холдинга.
Digital-маркетолог в Beeline
Требования:
— наличие образования в сфере IT, маркетинга, экономики
— наличие знаний и опыта с Google Analytics, Яндекс аналитика, Google AdWords, Facebook ads, Яндекс Директ. Понимание основных метрик эффективности кампаний: CTR, CR, CPO, CIR, ROI
Обязанности:
— анализировать эффективность платных кампаний в digital
— участвовать в разработке сервисов сквозной аналитики
Условия:
— возможность самообучения на различных ресурсах за счет компании
— медицинская страховка или конструктор льгот на выбор: оплата за обучение, фитнес, оплата детского сада и другое.
Performance-маркетолог в Arbuz Group
Требования:
— знание метрик
— умение работать по KPI
— наличие успешных кейсов
Обязанности:
— планирование рекламных кампаний с оплатой за клик / лид
— настройка GA и Яндекс.Метрики
— подготовка отчетов по итогам РК
Условия:
— конкурентоспособная заработная плата.
Руководитель отдела продуктового дизайна в Kolesa Group
Требования:
— опыт разработки программных приложений
— знание дизайн процессов и методологий разработки продуктов
Обязанности:
— управление командой продуктовых дизайнеров, 6 человек
— согласование прототипов новых продуктов
Условия:
— социальный пакет
— обучение английскому языку.
PR-менеджер в HeadHunter
Требования:
— умение грамотно излагать свои мысли как письменно, так и устно
— умение работать с большим объемом информации и несколькими задачами одновременно
Обязанности:
— продвижение компании посредством социальных платформ
— формирование информационных рассылок, подбор контента
Условия:
— корпоративный университет, ежегодные профессиональные и непрерывные личностные тренинги
— стабильные график и заработная плата.
PR-менеджер продуктов в Kolesa Group
Требования:
— опыт управления корпоративных PR-коммуникаций
— опыт в реализации сложных внешних проектов или мероприятий
Обязанности:
— инициировать, планировать и реализовывать PR-стратегии
— тесно взаимодействовать с релевантными СМИ, отвечать за появление брендов в публикациях
— организовывать PR- мероприятия
Условия:
— социальный пакет на выбор: медицинская страховка по VIP-пакету, оплата фитнеса, обучения, авиабилетов, компенсация детского сада, частных школ или ГСМ, курс массажа, услуги психолога
— обучение английскому языку.
Нур-Султан
Руководитель офиса маркетинга и PR в Astana Hub
Требования:
— опыт работы от 3-х лет
— умение пользоваться инструментами аналитики: Google Analytics, Yandex Direct, Яндекс.Метрика, Google AdWords, 1С-Битрикс, Лидогенерация, E-Mail, Marketing Shop, Script Usability, LiveDune и прочие
Обязанности:
— руководство направлением маркетинга и PR, разработка и реализация маркетинговой стратегии в рамках бюджета
— взаимодействие с различными СМИ
Условия:
— возможность внести свои идеи и воплотить их в реальность.
Tik Tok / YouTube Продюсер в Центр образовательных услуг «Білім»
Требования:
— знание алгоритмов работы Youtube и TikTok
— опыт работы от 3-х лет
Обязанности:
— разработка визуального оформления, поиск реквизита
— поиск артистов/ведущих
— координация постпродакшена — монтаж, цветокоррекция.