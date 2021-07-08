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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Astana Hub, Yandex и Kolesa Group: 9 вакансий для маркетологов и PR-специалистов
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Сегодня в 15:45

Astana Hub, Yandex и Kolesa Group: 9 вакансий для маркетологов и PR-специалистов

Сферы PR и маркетинга приобретают все большую востребованность на трудовом рынке. Мы подготовили список самых креативных вакансий в крупных компаниях.


Алматы


Маркетолог в MEGOGO.NET


Требования:

— опыт работы маркетологом от 3 лет

— понимание работы маркетинговых инструментов

Обязанности:

— реализация маркетинговой стратегии в странах Центральной Азии

— постановка ТЗ и контроль их выполнения, внедрение их в работу

— планирование бюджета по рекламным кампаниям

Условия:

— возможности для развития

— крутые корпоративы.


PR & SMM Manager в Chocofamily


Требования:

— опыт ведения социальных сетей: FB, VK, Instagram, Twitter, OK, Youtube, Tik Tok

— наличие кейсов с успешными результатами работы

Обязанности:

— разработка SMM и PR стратегий, контент-плана

— выстраивание и координация работы партнерских агентств

Условия:

— офис с бесплатным спортзалом

— HDP (Hero Development Plan) — программа развития для каждого сотрудника холдинга.


Digital-маркетолог в Beeline


Требования:

— наличие образования в сфере IT, маркетинга, экономики

— наличие знаний и опыта с Google Analytics, Яндекс аналитика, Google AdWords, Facebook ads, Яндекс Директ. Понимание основных метрик эффективности кампаний: CTR, CR, CPO, CIR, ROI

Обязанности:

— анализировать эффективность платных кампаний в digital

— участвовать в разработке сервисов сквозной аналитики

Условия:

— возможность самообучения на различных ресурсах за счет компании

— медицинская страховка или конструктор льгот на выбор: оплата за обучение, фитнес, оплата детского сада и другое.


Performance-маркетолог в Arbuz Group


Требования:

— знание метрик

— умение работать по KPI

— наличие успешных кейсов

Обязанности:

— планирование рекламных кампаний с оплатой за клик / лид

— настройка GA и Яндекс.Метрики

— подготовка отчетов по итогам РК

Условия:

— конкурентоспособная заработная плата.


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Руководитель отдела продуктового дизайна в Kolesa Group


Требования:

— опыт разработки программных приложений

— знание дизайн процессов и методологий разработки продуктов

Обязанности:

— управление командой продуктовых дизайнеров, 6 человек

— согласование прототипов новых продуктов

Условия:

— социальный пакет

— обучение английскому языку.


PR-менеджер в HeadHunter


Требования:

— умение грамотно излагать свои мысли как письменно, так и устно

— умение работать с большим объемом информации и несколькими задачами одновременно

Обязанности:

— продвижение компании посредством социальных платформ

— формирование информационных рассылок, подбор контента

Условия:

— корпоративный университет, ежегодные профессиональные и непрерывные личностные тренинги

— стабильные график и заработная плата.


PR-менеджер продуктов в Kolesa Group


Требования:

— опыт управления корпоративных PR-коммуникаций

— опыт в реализации сложных внешних проектов или мероприятий

Обязанности:

— инициировать, планировать и реализовывать PR-стратегии

— тесно взаимодействовать с релевантными СМИ, отвечать за появление брендов в публикациях

— организовывать PR- мероприятия

Условия:

— социальный пакет на выбор: медицинская страховка по VIP-пакету, оплата фитнеса, обучения, авиабилетов, компенсация детского сада, частных школ или ГСМ, курс массажа, услуги психолога

— обучение английскому языку.



Нур-Султан


Руководитель офиса маркетинга и PR в Astana Hub


Требования:

— опыт работы от 3-х лет

— умение пользоваться инструментами аналитики: Google Analytics, Yandex Direct, Яндекс.Метрика, Google AdWords, 1С-Битрикс, Лидогенерация, E-Mail, Marketing Shop, Script Usability, LiveDune и прочие

Обязанности:

— руководство направлением маркетинга и PR, разработка и реализация маркетинговой стратегии в рамках бюджета

— взаимодействие с различными СМИ

Условия:

— возможность внести свои идеи и воплотить их в реальность.


Tik Tok / YouTube Продюсер в Центр образовательных услуг «Білім»


Требования:

— знание алгоритмов работы Youtube и TikTok

— опыт работы от 3-х лет

Обязанности:

— разработка визуального оформления, поиск реквизита

— поиск артистов/ведущих

— координация постпродакшена — монтаж, цветокоррекция.

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