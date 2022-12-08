Astana Hub стал партнером Draper Startup House — первым в Центральной Азии

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub стал первым партнером Draper Startup House в Центральной Азии. Теперь Казахстан является 28-й страной-партнером бизнес-центра для стартапов и предпринимателей.

Сотрудничество приведет к созданию связанной глобальной экосистемы для стартапов, предпринимателей, цифровых кочевников и удаленных работников.

Astana Hub получит доступ к сети Draper Startup House для поиска талантов, партнеров и программ. А Draper Startup House предоставит наставников для обучающих программ Astana Hub, может с продвижением и распространением программ и мероприятий технопарка. Планируются также и совместные мероприятия как в Казахстане, так и за рубежом на регулярной основе.

Draper Startup House — это глобальный бизнес-центр для стартапов и предпринимателей.

Источник: digitalbusiness.kz