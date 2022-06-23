Astana Hub проведет Pizza Pitch для стартапов

Pizza pitch — формат выступлений, позволяющий запитчить свои продукт на широкую аудиторию и получить отзыв от ведущих экспертов IT-индустрии.
На мероприятии участвуют восемь стартап проектов с трехминутным питчем.
Экспертами выступят:
— Эмирхан Алиев — директор по маркетингу и развитию Kazakhtelekom Business
— Бауыржан Канкин — генеральный директор АКФ TECHGARDEN
— Нуртай Абилгалиев — директор BTS Digital.
Участники, желающие запитчить проект, должны подготовить трехминутную презентацию в формате PDF. Регистрация по ссылке.
Время проведения: 29.06, 17:00.
Место проведения: Astana Hub, павильон С4.6, Event Hall.