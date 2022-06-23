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Astana Hub проведет Pizza Pitch для стартапов
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Сегодня в 10:40

Astana Hub проведет Pizza Pitch для стартапов

Pizza pitch — формат выступлений, позволяющий запитчить свои‌ продукт на широкую аудиторию и получить отзыв от ведущих экспертов IT-индустрии.

На мероприятии участвуют восемь стартап проектов с трехминутным питчем.

Экспертами выступят:

— Эмирхан Алиев — директор по маркетингу и развитию Kazakhtelekom Business

— Бауыржан Канкин — генеральный директор АКФ TECHGARDEN

— Нуртай Абилгалиев — директор BTS Digital.

Участники, желающие запитчить проект, должны подготовить трехминутную презентацию в формате PDF. Регистрация по ссылке.

Время проведения: 29.06, 17:00.

Место проведения: Astana Hub, павильон С4.6, Event Hall.

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#астана #стартап #astanahub #инвесторы #pizzapitch
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