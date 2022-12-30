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Astana Hub приглашает стартаперов поучаствовать в конкурсе и выиграть $10 000
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Вчера в 10:05

Astana Hub приглашает стартаперов поучаствовать в конкурсе и выиграть $10 000

Astana Hub объявил о проведении конкурса Astana Hub Battle. Участники ивента получат возможность выиграть денежные призы — от $3 000 до $10 000.

Astana Hub Battle состоится 2 февраля во время проведения форума Digital Almaty 2023.

Чтобы стать участником Astana Hub Battle, предпринимателю нужно соответствовать нескольким критериям: его проект должен иметь IT-составляющую и состоять не менее чем из двух человек. Стартаперы, которые уже выигрывали конкурс и получали Seed Money от Astana Hub, к участию не допускаются.

Победители соревнования получат чеки на развитие своих продуктов — $3 000 за третье место, $5 000 за второе место и $10 000 победителю Astana Hub Battle.

Количество мест ограничено. Регистрация стартапов на Astana Hub Battle по ссылке.

Источник: digitalbusiness.kz

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