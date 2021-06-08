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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Astana Hub приглашает начинающие стартапы на программу инкубации
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Сегодня в 11:45

Astana Hub приглашает начинающие стартапы на программу инкубации

Программа Regional&Online Incubation — это инструмент поддержки стартапов, на ранних этапах развития.

Стартует прием заявок на второй поток Incubation. В этом году он пройдет в двух форматах: оффлайн — для Алматы, Шымкента, Атырау, Петропавловска и онлайн — для всех остальных регионов.

За 12 недель участники смогут пройти путь от идеи до реального стартапа. Кроме того, участников ждут образовательные воркшопы, трекшен-встречи, консультации и работа в сообществе единомышленников под руководством личного ментора. Программа поможет стартапам проверить жизнеспособность идей, получить экспертную поддержку по развитию своего проекта.

Благодаря программе каждый стартап получает возможность перейти на следующую стадию развития:

— от идеи до прототипа

— от прототипа до первых продаж.

Кроме того, лучшие проекты будут отмечены в социальных сетях и на сайте astanahub.com.

Прием заявок: до 9 июля.

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#стартап #бизнес #инвестиции #astanahub #акселератор
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