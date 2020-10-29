Astana Hub объявил о запуске рейтинга казахстанских IT-стартапов 2020 года

Рейтинг лучших IT-стартапов — ежегодный общенациональный список лучших казахстанских IT-стартапов, разрабатывающих инновационные и технологические продукты и услуги и решающих важные проблемные вопросы на рынке.

Рейтинг позволит определить успешных игроков среди отечественных IT-стартапов на рынке, стимулировать развитие IT-предпринимательства и обозначить вектор развития инноваций в Казахстане.

Звание лучших стартапов получат проекты, набравшие наибольшее количество баллов при оценке членов жюри — известных IT-предпринимателей, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов.

Стартапы, вошедшие в рейтинг, получат возможность рассказать о своем проекте всему Казахстану и за его пределами, стать участником Astana Hub и пользоваться налоговыми преференциями, получить доступ к 100 и более инвесторам. Топ-10 стартапов получат индивидуальное менторство с рекомендациями по привлечению инвестиций от Seedstars Kazakhstan, а также селективное приглашение на инвестиционный день.