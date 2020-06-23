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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Astana Hub набирает участников в бесплатную программу по развитию IT- стартапов
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Сегодня в 10:29

Astana Hub набирает участников в бесплатную программу по развитию IT- стартапов

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub объявил прием заявок на 8-й поток акселерационной программы «Аксель 8.0. Перезагрузка».

Акселерация — это интенсивная трехмесячная программа развития технологических стартапов. Участие в программе бесплатное. Отправлять заявки на участие в программе могут стартап-проекты не только из Казахстана, но и других стран.

В новом потоке участников образовательные тренинги от международных экспертов и индивидуальные консультации с отраслевыми специалистами. Предусмотрена программа наставничества, а также инвестиционные сессии с бизнес-ангелами и фондами, которые приведут к кратному росту стартап-проектов.

Помимо образовательных мероприятий Astana Hub создает условия для активного развития казахстанских технологических стартапов в виде предоставления профессионального нетворкинга, бесплатного офисного пространства, а также особого налогового и визового режима для официально зарегистрировавшихся участников Технопарка.

Участников программы акселерации ждут:

— 12 недель обучения

— Привлечение клиентской базы

— Рост выручки в 5 — 10 раз

— Детальный план на будущее вашего стартапа

— Знания в маркетинге, аналитике и продажах

— Выход на международные рынки

— PR-продвижение вашего проекта.

Для того чтобы подать заявку на программу, необходимо наличие масштабируемого продукта или идеи, проект на стадии MVP, не менее 2 ключевых участников команды и полная вовлеченность основателей.

Заявки принимаются до 1 июля 2020 года. Ссылка для регистрации: accelerator.astanahub.com

Источник: forbes.kz

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#стартап #it #astanahub #акселератор
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