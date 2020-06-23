Astana Hub набирает участников в бесплатную программу по развитию IT- стартапов

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub объявил прием заявок на 8-й поток акселерационной программы «Аксель 8.0. Перезагрузка».

Акселерация — это интенсивная трехмесячная программа развития технологических стартапов. Участие в программе бесплатное. Отправлять заявки на участие в программе могут стартап-проекты не только из Казахстана, но и других стран.

В новом потоке участников образовательные тренинги от международных экспертов и индивидуальные консультации с отраслевыми специалистами. Предусмотрена программа наставничества, а также инвестиционные сессии с бизнес-ангелами и фондами, которые приведут к кратному росту стартап-проектов.

Помимо образовательных мероприятий Astana Hub создает условия для активного развития казахстанских технологических стартапов в виде предоставления профессионального нетворкинга, бесплатного офисного пространства, а также особого налогового и визового режима для официально зарегистрировавшихся участников Технопарка.

Участников программы акселерации ждут:

— 12 недель обучения

— Привлечение клиентской базы

— Рост выручки в 5 — 10 раз

— Детальный план на будущее вашего стартапа

— Знания в маркетинге, аналитике и продажах

— Выход на международные рынки

— PR-продвижение вашего проекта.

Для того чтобы подать заявку на программу, необходимо наличие масштабируемого продукта или идеи, проект на стадии MVP, не менее 2 ключевых участников команды и полная вовлеченность основателей.

Заявки принимаются до 1 июля 2020 года. Ссылка для регистрации: accelerator.astanahub.com

Источник: forbes.kz