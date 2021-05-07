Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инноваций

Astana Hub, AIFC Fintech Hub и Bitfury Kazakhstan запустили глобальную программу корпоративных инноваций, которая призвана помочь крупному бизнесу внедрять новые технологии и способствовать работе со стартапами. Подать заявку могут корпорации из Казахстана и стран СНГ.
По словам организаторов, корпоративные участники программы смогут получить:
— помощь в решении бизнес-задач и выходе на новые рынки;
— доступ к технологиям;
— адаптацию решений под себя.
Также программа подразумевает участие стартапов по направлениям тестирования гипотез, использования корпоративной инфраструктуры, работы с новой аудиторией, привлечения инвестиций и получения других возможностей для роста.
Источник: rb.ru