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Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инноваций
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Сегодня в 10:15

Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инноваций

Astana Hub, AIFC Fintech Hub и Bitfury Kazakhstan запустили глобальную программу корпоративных инноваций, которая призвана помочь крупному бизнесу внедрять новые технологии и способствовать работе со стартапами. Подать заявку могут корпорации из Казахстана и стран СНГ.

По словам организаторов, корпоративные участники программы смогут получить:

— помощь в решении бизнес-задач и выходе на новые рынки;

— доступ к технологиям;

— адаптацию решений под себя.

Также программа подразумевает участие стартапов по направлениям тестирования гипотез, использования корпоративной инфраструктуры, работы с новой аудиторией, привлечения инвестиций и получения других возможностей для роста.

Источник: rb.ru

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#бизнес #технологии #стартапы #astanahub #инновации
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