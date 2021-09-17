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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Астана Балет» отправится на гастроли в Туркестан
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Сегодня в 09:59

«Астана Балет» отправится на гастроли в Туркестан

25-26 сентября состоятся гастроли театра «Астана Балет» в крупнейший духовный и культурный центр тюркского мира — исторический город Туркестан. На сцене Конгресс Холла столичный коллектив представит национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри.

Уникальная концертная программа отражает самобытность, уникальность и колорит казахского народа, женский танец обладает особым магнетизмом и неотразимым обаянием. Музыкальная составляющая представлена звучанием национальных инструментов в современной аранжировке. Эстетика, зрелищность, неповторимые художественные образы и смысловая глубина навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру.

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#казахстан #астанабалет #туркестан #театр #конгрессхолл
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