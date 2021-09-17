«Астана Балет» отправится на гастроли в Туркестан





Уникальная концертная программа отражает самобытность, уникальность и колорит казахского народа, женский танец обладает особым магнетизмом и неотразимым обаянием. Музыкальная составляющая представлена звучанием национальных инструментов в современной аранжировке. Эстетика, зрелищность, неповторимые художественные образы и смысловая глубина навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру.

25-26 сентября состоятся гастроли театра «Астана Балет» в крупнейший духовный и культурный центр тюркского мира — исторический город Туркестан. На сцене Конгресс Холла столичный коллектив представит национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри.