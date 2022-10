Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew. История культовой компании Ubisoft и ее лучших игр

Ubisoft — крупнейший разработчик и издатель игр в мире. За годы существования компания подарила миру десятки проектов: от платформеров до гонок. В материале рассказываем, как она создавалась и какими сериями популярна.





История компании

История французской компании Ubisoft началась не с компьютерных игр. Она выросла из организации Guillemot Informatique. Ее основали пять братьев из семьи Гиймо в начале 1980 годов. Главная деятельность компании заключалась в продаже компьютерного оборудования и программ из Великобритании.

Бизнес был успешным, но со временем стало понятно, что главный источник доходов — игры. Поэтому братья решили не просто перепродавать то, что было сделано другими, а создавать собственные проекты. В 1986 году была основана компания Ubi Soft Entertainment SA.

В том же году вышла первая игра — Zombi. Проект в жанре приключенческого боевика с необычной графикой получил высокие оценки и открыл братьям путь в игровую индустрию. Через несколько лет Ubi Soft договорилась с самыми крупными на тот момент гейм-компаниями: Electronic Arts, Sierra On-Line и Microprose об издании их игр во Франции. Такое решение позволило довести выручку до 10 миллионов долларов в год.

Первая собственная игровая студия компании появилась в Монреале в 1994 году. Тогда свет увидела игра Rayman, главный персонаж которой стал символом Ubi Soft на долгие годы.

В следующие годы компания активно скупала игровые студии. За короткое время были приобретены Red Storm Entertainment, Blue Byte Software, Nadeo. Вместе с ними Ubi Soft Entertainment SA, которая в 2003 году стала просто Ubisoft, получила права на крупные серии игр: Tom Clancy, The Settlers, Prince of Persia, Track Mania, «Меч и магия», Anno. Компания создавала и свои серии вроде Assassin’s Creed и Far Cry.

Помимо игр, компания разрабатывает и собственные технологии наподобие игровых движков Anvil, Disrupt, Snowdrop и сети Uplay, которая поддерживает создание списков друзей, покупку игр через внутренний магазин или их активацию с помощью цифровых ключей.

Сегодня студии Ubisoft расположены в более чем 20 странах, а компания стабильно входит в число самых крупных производителей игр во всем мире.





Prince of Persia

Права на Prince of Persia Ubisoft приобрела незадолго до выхода третьей части серии, в 2003 году. Новая игра называлась Prince of Persia: The Sands of Time. Сюжет рассказывает о принце Дастане, который потерял отца и хочет отомстить. В распоряжении игроков оказался богатый арсенал приемов рукопашного боя и еще больше паркура и прыжков. Отличная графика и интересная история сделали проект одним из самых запоминающихся в индустрии.



В следующие годы вышли еще две части под заголовком Warrior Within и The Two Thrones. В 2020 стало известно, что Ubisoft выпустит ремейк культовой первой части.





Assassin’s Creed

Изначально игра, которая стала первой частью серии, задумывалась как продолжение Prince of Persia. Но в процессе разработки оказалось так много особенностей и новых механик, что проект выпустили под другим названием. В 2007 году свет увидела Assassin’s Creed.



В основе игрового мира — противостояние двух могущественных орденов — ассасинов и тамплиеров. Важный элемент серии «Анимус» — устройство, которое позволяет людям переживать воспоминания предков. С его помощью игрок переносится в Эпоху Крестовых походов, Революционный Париж или Древний Египет.

Основных частей в серии 12. Недавно Ubisoft анонсировала выход сразу нескольких игр Assassin’s Creed. Их действие будет разворачиваться на Ближнем Востоке, Японии и Европе.





Far Cry

Серия игр в жанре шутера от первого лица и action-adventure. Сюжет разных частей не связан между собой, но геймплей похож. Обычно главный герой оказывается один, вдали от друзей и цивилизации и должен сражаться за свою жизнь как с животными, так и с людьми.



Фанаты полюбили Far Cry за харизматичных персонажей, красивые пейзажи и веселый геймплей. На данный момент последняя номерная часть серии — шестая. Пока информации о разработке продолжения нет, но игровая индустрия уверена, что оно будет.





The Crew

Аркадные гонки, первая часть которых вышла в 2014 году. Миссии здесь можно проходить как одному, так и в компании.



Одна из главных особенностей The Crew — открытый мир, где можно путешествовать почти без ограничений. Приятная графика и разнообразие автомобилей отлично дополнили игру.

Вторая часть серии вышла через четыре года. В ней, помимо автомобилей, можно использовать самолеты, лодки, мотоциклы и квадроциклы.





Beyond Good And Evil

Одна из самых старых игр компании увидела свет в 2003 году. Действие разворачивается в далеком будущем. Главная героиня игры — Джейд, работает фотожурналистом. По сюжету она становится членом повстанческой организации. Игроки должны помогать ей совершать вылазки, которые направлены на разоблачение заговора.



Официальный анонс второй части состоялся в 2017 году. На данный момент она все еще не вышла.





For Honor

Мультиплеерная игра, в которой игроки выступают за воинов из различных фракций: викингов, рыцарей или самураев. Они сражаются друг с другом в разных режимах — от дуэли до штурма замка.







Rainbow Six Siege

Мультиплеерный тактический шутер от первого лица. Геймплейно игра представляет собой сражения между отрядами штурмовиков и защитников.



Rainbow Six Siege полюбилась игрокам за отличную механику разрушения игрового окружения, продуманные локации и интересные взаимодействия с другими пользователями.





Источник фотографии на обложке: prettymuchgeeks.com